MotoGP | Gp Malesia Qualifiche: pole stratosferica di Bagnaia, Martin è secondo

MotoGP Gp Malesia Sepang Qualifiche – Pecco Bagnaia ha ottenuto una pole position stratosferica al Sepang International Circuit, teatro della penultima gara della MotoGP 2024, il Gran Premio della Malesia.

Il #1 della Ducati ha stabilito anche il nuovo record della pista con il crono di 1:56.337, crono che abbassa il vecchio record che già gli apparteneva di oltre un secondo, esattamente 1.154s. Per il pilota di Chivasso 23esima pole in Top Class, quinta della stagione, 30esima in carriera.

In prima fila con il due volte iridato della MotoGP il leader della classifica iridata Jorge Martin (Ducati Pramac), staccato di 0.216s e Alex Marquez (Gresini Racing), staccato di ben 0.938s.

Buon quarto tempo per Franco Morbidelli (Ducati Pramac Racing), che aprirà la seconda fila, dove troviamo altre due Ducati, quelle dell’otto volte iridato Marc Marquez (Gresini Racing) ed Enea Bastianini (Ducati Factory), questi ultimi due in lotta per la terza posizione in Campionato. Dominio Ducati con sei moto nelle prime sei posizioni e tutte sotto al vecchio record.

Jack Miller “spezza” il dominio della “Rossa” a due ruote, portando la KTM in settima posizione davanti alle prime moto giapponesi, le Yamaha di Fabio Quartararo e Alex Rins, staccate rispettivamente di 1.255s e 1.389s.

Quarta fila per Brad Binder (KTM), Johann Zarco (Honda LCR) e Maverick Vinales (Aprilia), i primi due passati dalla Q1. Non hanno passato la “tagliola” della Q1 tra gli altri: Pedro Acosta (KTM Team GASGAS Tech3) 13esimo, Marco Bezzecchi (Ducati VR46 Racing Team) 14esimo, Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse) 15esimo e Aleix Espargarò (Aprilia) 16esimo.

Grandissima la prestazione di Andrea Iannone, che tornato in sella ad una MotoGP a distanza di 5 anni, 5 anni senza guidare una moto con freni in carbonio, gomme Michelin, aerodinamica esasperata e abbassatori vari, ha chiuso al 7° posto la Q1 (un piccolo errore gli ha fatto perdere tempo prezioso nel suo giro veloce, ndr). Partirà quindi dalla sesta fila, 17esimo tempo. Luca Marini (Repsol Honda) ha chiuso 19esimo, mentre Lorenzo Savadori, che sostituisce l’infortunato Miguel Oliveira in sella all’Aprilia del Trackhouse Racing ha chiuso 22esimo.

Dichiarazione Pecco Bagnaia, Jorge Martin e Alex Marquez, riders prima fila Gp Malesia MotoGP 2024

Pecco Bagnaia: “Fondamentale riuscire a fare il tempo al primo giro, T1 è incredibile ma abbiamo fatto paura nel T3 e T4, sono molto contento. So quanta differenza fa sulla testa di un pilota fare il massimo e vedere che sei battuto, dopo il primo time attack ho visto che c’era del margine.”

Jorge Martin: “Quando ho visto 56.5 non pensavo che potesse essere battuto. Vediamo dove possiamo arrivare, in pista non c’è nessun problema. Continuiamo a lavorare. Ho provato tutto, sono contento. Importante la partenza, Pecco è molto in forma e sarà dura ma speriamo di batterlo.”

Alex Marquez: “Impressionante essere ad un secondo. Non mi aspettavo comunque della prima fila, sono molto contento. Non siamo come l’anno scorso per la vittoria ma proveremo a fare la nostra gara. Puntiamo alla TOP 5. Dalla Thailandia ho ritrovato il feeling e la fiducia, comincio a riaverla con la moto. Mi diverto sulla moto e questo è importante.”

Foto: Valter Magatti

