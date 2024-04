MotoGP | GP Jerez Day 1, Alex Marquez: “Peccato la caduta di questo pomeriggio”

MotoGP Ducati Gresini – Alex Marquez ha chiuso la prima giornata di prove del Gran Premio di Jerez, quarta tappa del Motomondiale 2024, con il decimo tempo.

Il pilota spagnolo autore di una scivolata nel corso del secondo turno è riuscito a conquistare l’accesso diretto alla Q2 grazie al decimo tempo, nonostante nel primo turno avesse fatto registrare la migliore prestazione assoluta.

Dichiarazioni Alex Marquez GP Jerez MotoGP 2024

“Peccato la caduta di questo pomeriggio e peccato soprattutto il traffico durante il secondo time attack, altrimenti saremmo sicuramente più in alto in classifica. C’era da recuperare sensazioni e fiducia e ci siamo riusciti. Ovviamente correre in casa aiuta ed essere veloci subito questa mattina ha aiutato. Bisogna partire il più avanti possibile perché qui è difficile sorpassare, quindi occhi puntati su domani”.

4.5/5 - (2 votes)