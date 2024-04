MotoGP | GP Jerez Day 1, Marini: “Ci aspettavamo qualcosa di più”

MotoGP GP Spagna Jerez Repsol Honda – Luca Marini ha chiuso la prima giornata di prove del Gran Premio di Jerez, quarta tappa del Motomondiale 2024, con il 24esimo tempo.

Il pilota Honda riflette sulle prime impressioni sul circuito e si concentra sul lavoro da fare per ridurre il gap con i rivali, specialmente con le gomme nuove. Takaaki Nakagami spicca nelle prove, offrendo spunti preziosi per affinare le strategie.

Dichiarazioni Luca Marini GP Spagna Jerez Honda Repsol MotoGP 2024

“Il fine settimana è iniziato in modo simile ai precedenti, forse ci aspettavamo qualcosa di più dal layout. Dobbiamo lavorare per colmare il gap, soprattutto con le gomme nuove perché lì gli altri piloti riescono a creare un gap. Taka è stato forte oggi, quindi ci dà qualcosa da guardare e studiare durante la notte per apportare ulteriori miglioramenti. Ci sono cose da fare e cose da provare”.

