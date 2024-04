MotoGP | GP Jerez Day 1, Bagnaia: “Questo feeling mi mancava”

GP Spagna Jerez MotoGP 2024 Ducati – Pecco Bagnaia ha vissuto un Day 1 a due facce a Jerez, teatro del Gran Premio di Spagna, quarta tappa della MotoGP 2024.

Il due volte iridato della MotoGP ha lavorato tantissimo con la squadra dopo Austin per cercare di risolvere sulla “carta” i problemi di chattering che lo avevano rallentato al COTA.

Nel turno mattutino ha provato molto per mettersi a posto e nel pomeriggio ha dato al “zampata” ottenendo il miglior tempo della giornata. Ecco cosa ha detto il pilota piemontese.

Dichiarazioni Pecco Bagnaia Day 1 GP Spagna Jerez MotoGP 2024

“Ci siamo concentrati molto su ciò che non aveva funzionato al meglio nelle ultime gare ed abbiamo portato avanti tantissime analisi dei dati. Il team ha fatto un lavoro enorme prima di questo Gran Premio e insieme abbiamo programmato questa prima giornata come se fosse un test, ed ha funzionato. Siamo riusciti a risolvere molte cose a tre uscite dalla fine, l’ultimo con gomma usata, e sono davvero contento perché ne avevamo bisogno – questo feeling mi mancava. Ovviamente non sarà comunque facile, anche in questa nuova situazione, ma almeno abbiamo il potenziale per poter lottare con più sicurezza.”

