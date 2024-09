MotoGP | GP Indonesia: Sprint Race difficile per i piloti Yamaha

MotoGP Indonesia Monster Energy Yamaha – Fabio Quartararo e Alex Rins hanno concluso una Sprint molto faticosa per via del caldo, in dodicesima e quindicesima posizione. La gara del francese è stata condizionata da un contatto con Franco Morbidelli per il quale ha perso terreno e si è ritrovato in fondo al gruppo dopo l’ottavo passaggio.

Per quanto riguarda Rins, dopo una buona partenza è riuscito a mantenere la decima piazza ma successivamente ha perso alcune posizioni che non è più riuscito a recuperare.

Dichiarazioni Fabio Quartararo, GP Indonesia Sprint Race

“Ho spinto al massimo e ho provato a sorpassare Franky, ma è andato tutto storto. Ho guidato in difesa per la maggior parte della Sprint per evitare di essere sorpassato. Avevo il ritmo, ma non sono riuscito a sorpassare. Questo è un punto che dobbiamo migliorare. Domani faremo di nuovo del nostro meglio. Vediamo cosa possiamo ottenere. Forse possiamo lottare per una top 6, ma dipenderà molto da cosa succederà nei giri iniziali”

Dichiarazioni Alex Rins, GP Indonesia Sprint Race

“Non sono molto contento di come è andata oggi, avevo di più da dare. È stato un po’ strano, perché in Q1, durante il primo time attack, è stato fantastico. Ma ho avuto più slittamento sulla seconda gomma, cosa che può succedere. Nella gara Sprint, sono partito bene e ho recuperato alcune posizioni. Ma poi, giro dopo giro, scivolavo con il posteriore. Fisicamente, però, me la cavavo bene. Ho faticato il primo giorno, forse perché era da molto tempo che non guidavo la moto in queste condizioni calde. Non vedo l’ora che arrivi domani. Di sicuro, sarà una gara dura, fa così caldo, quindi fisicamente sarà molto impegnativo ma siamo pronti”