MotoGP | Gp Giappone Qualifiche: Acosta, pole da record, Bagnaia è secondo

MotoGP Gp Giappone Qualifiche – E’ di Pedro Acosta la pole position del Gran Premio del Giappone classe MotoGP, 16esimo appuntamento della MotoGP 2024, in programma al Mobility Resort Motegi.

Per il rookie della KTM si tratta della prima partenza al “palo” in Top Class, la sesta in carriera considerando le quattro in Moto2 e una nella Moto3.

Il pilota del Team GASGAS Tech3 ha stabilito anche il nuovo record della pista giapponese con il crono di 1:43.018. In prima fila con lo spagnolo partiranno il Campione in carica Pecco Bagnaia e il connazionale dell’Aprilia Maverick Vinales.

Bagnaia ha recuperato solo a pochi minuti dalla fine, visto che nella prima uscita la gomma posteriore della sua Desmosedici GP 24 non si era “accesa” e non aveva permesso al piemontese della Ducati di fare un crono di rilievo.

Il suo team-mate Enea Bastianini partirà dalla seconda fila con il quarto tempo e avrà accanto a se la KTM di Brad Binder e la Ducati GP 24 Factory del Pramac Racing di Franco Morbidelli.

Settimo tempo e apertura della terza fila per il romano del VR46 Racing Team Fabio di Giannantonio , che ha preceduto il team-mate Marco Bezzecchi e Marc Marquez (Ducati Gresini). L’otto volte iridato in realtà aveva ottenuto la pole position con il nuovo record della pista, ma alla curva 4 è scattato il sensore che segnala il “verde”, da qui la cancellazione del giro, anche se dalle immagini l’uscita sul “verde” non è chiarissima.

Quarta fila per Alex Marquez, per Jorge Martin e Fabio Quartararo, quest’ultimo unica moto giapponese (Yamaha) in Q2. Sessione difficile per Martin, con il leader della classifica iridata scivolato nel momento clou delle qualifiche.

Non hanno passato la Q1: Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse) che scatterà dalla 13esima casella, Jack Miller (KTM) 14esimo, Aleix Espargarò (Aprilia) 15esimo, Johann Zarco (Honda LCR) 16esimo, Joan Mir (Honda) 17esimo, Augusto Fernandez (KTM GASGAS Tech3) 18esimo, Alex Rins (Yamaha) 19esimo, Luca Marini (Honda) 20esimo, Takaaki Nakagami (Honda LCR) 21esimo, Lorenzo Savadori (Aprilia Trackhouse, ssotituisce l’infortunato Miguel Oliveira) 22esimo e Remy Gardner (wild-card Yamaha) 23esimo.

Foto: Valter Magatti

