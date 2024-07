MotoGP | Gp Germania Day 1, Martin: “Giornata molto positiva”

MotoGP Ducati Pramac Team – Jorge Martin ha ottenuto il secondo tempo nella prima giornata di prove del Gran Premio di Germania, nona tappa della MotoGP 2024.

Al Sachsenring il #89 del Team Pramac Ducati è stato superato di 0.340s solo dal connazionale Maverick Vinales, che ha anche stabilito il nuovo record della pista. Ecco cosa ha detto “Martinator” ai microfoni di Sky Sport.

Dichiarazioni Jorge Martin Day 1 Gp Germania Sachsenring MotoGP 2024

“E’ stata una giornata molto positiva, sono andato subito forte, mentre al Mugello e ad Assen avevo faticato al venerdì. Ci siamo concentrati non solo sul tempo, ma anche per rendere la moto più facile da guidare. Il time-attack non è stato fantastico, la gomme media è al limite, ma sono contento. Mi sento a posto, gli avversari sono in forma, sarà tosta ma penso di essere un pilota migliore dello scorso anno, così come gli altri. Oggi tutto è venuta facile, mentre capita a volte di essere dietro di mezzo secondo.”

