MotoGP | GP Australia, Quartararo: “Abbiamo ancora molto lavoro da fare”

MotoGP GP Australia Yamaha Monster – Fabio Quartararo dopo il Gran Premio del Giappone non è tornato in Europa, ma si è diretto a Bali per godersi il sole, rilassarsi e anche per allenarsi.

L’iridato 2021 della MotoGP che in Giappone così come a Misano 2 è rimasto senza benzina all’uscita dell’ultima curva dell’ultimo giro, spera di vivere un weekend “normale” in Australia, sperando che la sua Yamaha YZR-M1 possa essere più competitiva. Ecco cosa ha detto “El Diablo”.

Dichiarazioni Fabio Quartararo Preview Gp Australia Phillip Island MotoGP 2024

“Dopo il GP del Giappone, sono andato a Bali per godermi il sole, rilassarmi e anche per allenarmi e prepararmi per i prossimi round. Ho preferito rimanere in un fuso orario simile per ridurre al minimo il jet lag, perché mantenersi in forma al 100% è una parte fondamentale dei tripli appuntamenti. La stagione sta improvvisamente passando molto velocemente: mancano solo quattro GP e abbiamo ancora molto lavoro da fare. Speriamo di poter fare un weekend di gara “normale” e soprattutto “completo” qui in Australia questa volta, perché so che i fan australiani portano sempre una bella atmosfera.”

