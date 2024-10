MotoGP | GP Australia, Marini: “Gara incredibile”

MotoGP GP Australia Repsol Honda – Luca Marini ha chiuso il Gran Premio d’Australia, 17esima tappa del Motomondiale 2024, in 14esima posizione.

Il pilota pesarese del Repsol Honda Team ha perso posizioni ad inizio gara, quando è stato spinto quasi fuori pista da altri piloti. Dopo il problema iniziale e aver fatto scaldare il lato sinistro della gomma, ha girato su un buon ritmo, portando a casa due punti.

Rispetto ad inizio stagione la RC213V è migliorata, non ancora all’altezza della concorrenza, ma ad un livello che gli permette di lottare per la Top Ten.

“Sono soddisfatto del nostro weekend, sono abbastanza felice. La gara è stata incredibile, il ritmo era incredibile e quando guidi qui con il sole come lo era, è semplicemente un piacere. All’inizio è stato un po’ caotico, ho perso alcune posizioni quando sono stato spinto largo e ho dovuto lavorare molto duramente per scaldare il lato sinistro della gomma, il che significava che non potevamo combattere all’inizio. Quando il posteriore era pronto, sono riuscito a essere molto competitivo sui tempi, ma gli altri piloti erano piuttosto lontani. Il mio feeling sta migliorando a ogni gara e sono già molto motivato per la prossima. Quando guardiamo il quadro della stagione, dobbiamo essere contenti di dove siamo arrivati.”

