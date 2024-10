MotoGP | Gp Australia Day 1, Di Giannantonio: “Bilancio molto buono”

MotoGP GP Australia Ducati VR46 Racing Team – Fabio Di Giannantonio si è detto soddisfatto della prima giornata di prove a Phillip Island, teatro del Gran Premio d’Australia.

Il pilota romano del VR46 Racing Team è stato costantemente nelle prime posizioni e alla fine ha chiuso ottavo, un risultato che poteva essere migliore senza le bandiere gialle esposte a fine turno.

Ecco cosa ha detto il #49 della Ducati, che ricordiamo sarà operato alla spalla sinistra dopo il Gran Premio della Thailandia.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Day 1 Gp Australia MotoGP 2024

“Questa pista è davvero spettacolare, fantastica, anche se a tratti spaventosa, nel senso che alcuni punti sono proprio da lasciare senza fiato. Mi sono goduto la sessione del pomeriggio, siamo stati subito veloci, a dire il vero siamo partiti subito tutti come dei matti perché all’orizzonte c’erano un sacco di nuvole nere. Un bilancio molto buono, le sensazioni sono molto buone in vista della gara e del GP, peccato solo per la bandiera gialla nel finale. Forse avrei potuto limare ancora qualcosa a livello di tempo sul giro.”

