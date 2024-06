MotoGP | Gp Assen Qualifiche: Bagnaia, pole da record, Marc Marquez a terra

MotoGP Gp Olanda Assen Qualifiche – Pecco Bagnaia con uno strepitoso 1:30.540 si è aggiudicato la pole position del Gran Premio d’Olanda classe MotoGP, ottavo appuntamento del Motomondiale 2024 in programma al TT Circuit di Assen.

Crono straordinario per il #1 della Ducati, unico pilota delle qualifiche a girare sempre da solo, senza cercare le scie degli avversari. Per Bagnaia è la 19esima pole in MotoGP, 26esima in carriera. L’ultima pole era stata conquistata 231 giorni fa, Malesia 2023.

In prima fila con il pilota piemontese partiranno Jorge Martin, che con la Ducati Pramac ha chiuso a soli 0.081s e Maverick Vinales, che con l’Aprilia si è “fermato” a poco meno di mezzo secondo, esattamente 0.411s.

Alex Marquez in sella alla Ducati Gresini aprirà la seconda fila con il crono di 1:30.979. Accanto a se avrà l’Aprilia di Aleix Espargarò e l’ottimo Fabio Di Giannantonio, che passato dalla Q1 ha chiuso sesto a 0.734s.

Qualifiche chiuse con una scivolata quelle di Marc Marquez, che insieme ad altri piloti ha aspettato gli ultimi giri per “tirare”, ma nel momento in cui lo ha fatto, si è trovato davanti Aleix Espargarò e nel passarlo è caduto per la troppa velocità alla curva 7. Per l’otto volte iridato settimo tempo davanti alla Ducati Pramac di Franco Morbidelli e alla KTM di Brad Binder.

Quarta fila per Pedro Acosta (anche lui come Di Giannantonio passato dalla Q1 e caduto al termine di quella sessione, ndr), Enea Bastianini (Ducati Factory) e Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse).

Non hanno passato la Q1 tra gli altri Fabio Quartararo che su Yamaha partirà 13esimo, Jack Miller (KTM) 14esimo, Marco Bezzecchi (Ducati VR46 Racing Team, caduto nel corso della Q1, ndr) 15esimo e Alex Rins (16simo).

Il tester Aprilia Lorenzo Savadori ha ottenuto il 18esimo tempo, mentre Luca Marini (Repsol Honda) scatterà dalla scatterà dalla settima fila, 21esimo tempo.

