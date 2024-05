MotoGP | Aleix Espargarò annuncia il ritiro

Come previsto, dopo aver convocato una conferenza stampa straordinaria, il pilota dell’Aprilia, Aleix Espargarò, ha annunciato il ritiro dalla MotoGP a fine stagione. Il pilota spagnolo, visibilmente commosso ha ringraziato tutti i presenti in particolare i piloti e la sua famiglia. Intervistato dai media, ha ammesso che nella decisione ha influito in modo particolare il grave incidente del fratello Pol, avvenuto lo scorso anno a Portimao.

Dichiarazioni Aleix Espargarò, annuncio ritiro MotoGP

“Grazie a tutti per essere venuti, come potrete immaginare a fine stagione mi ritirerò. E’ stato un lungo viaggio, qui era il posto perfetto per dire che lascio le corse, la mia carriera è stata molto strana, nessuno regala niente. Non mi sarei mai immaginato di arrivare a 30 anni e vincere gare, sono molto orgoglioso di ciò che abbiamo raggiunto insieme ad Aprilia. Abbiamo fatto la storia e questo non lo dimenticheremo mai. Mi sono divertito tantissimo e abbiamo creato un gruppo umano incredibile. Abbiamo un bellissimo fine settimana davanti a noi, su una pista che mi piace e dove sono veloce, e ci sono ancora molte gare prima di Valencia per essere competitivi. Grazie a Carmelo e Carlos Ezpeleta, alla mia famiglia a mio fratello che è sempre stato con me ed è stato il mio punto di riferimento. Ho deciso con il cuore, voglio passare il tempo con la mia famiglia. Grazie a mia moglie Laura e a tutti i piloti”

Dichiarazioni Maverick Vinales, annuncio ritiro Espargarò

“Aleix è un grande compagno di squadra. Abbiamo passato quattro anni insieme e vissuto momenti indimenticabili. Insieme portiamo l’Aprilia al top, ho un bellissimo ricordo con Aleix. Abbiamo ancora un anno davanti a noi per portare insieme Aprilia ancora più in alto”

Dichiarazioni Massimo Rivola, annuncio ritiro Espargarò

ù2Grazie Aleix, perché con te abbiamo costruito una storia incredibile. Grazie per non arrenderti nei momenti difficili e per essere un grande esempio per tutti noi. Hai vinto la fascia di capitano sul campo per merito. Ci hai regalato il primo podio, la prima pole position, la prima vittoria qui a Barcellona e la prima doppietta con Maverick. Il tuo spirito, con i tuoi alti e bassi, con il tuo carattere, rispecchiano l’energia di questa squadra e di tutta la factory di Noale. Non so cosa farai in futuro, ma resterai sempre un pilota Aprilia. Da oggi si apre una nuova pagina per il mercato piloti e Aprilia Racing non resterà di certo a guardare. Con il nostro stile garantiremo un grande futuro a questa squadra, che voi avete contribuito a rendere un vero top team”