MotoGP | Ufficiale, Luca Marini lascia il Team VR46

MotoGP – Luca Marini lascerà domenica il Mooney VR46 Racing Team. La notizia era il segreto di pulcinella del Paddock, ma ora è diventata ufficiale.

Come recita il comunicato “In accordo, per entrambe le parti, giunge il momento di perseguire obiettivi e risultati ambiziosi seguendo strade diverse. Tutto il management, la squadra e le persone coinvolte nel progetto, augurano il meglio a Luca per il suo futuro.”

Approdato nel Team Moto2 al termine del 2017, Luca ha raggiunto i suoi traguardi più prestigiosi all’interno di questa famiglia. Primo podio nel Mondiale in Moto2 (German GP ndr) nel 2018 e primo sigillo nella classe di mezzo nello stesso anno (Malaysian GP 2018 – 6 vittorie in totale in Moto2 ndr). Miglior risultato assoluto nel Campionato 2020 quando è in lizza per il titolo Mondiale Moto2 fino all’ultima gara (P2 finale ndr). Tra i momenti più significativi, da ricordare che Luca è stato il primo pilota ad aver traghettato il marchio VR46 in MotoGP in sella alla Ducati Desmosedici GP nel 2021.

Nelle ultime due stagioni (2022 – 2023 ndr) poi, Luca è protagonista e fulcro progetto Mooney VR46 Racing Team, costruito intorno a lui per diventare tra i piloti più competitivi della Top class. Firma due pole position, 4 podi nella Sprint e due podi nella gara della domenica.

Dichiarazioni Luca Marini lascia VR46

“Ho passato la maggior parte della mia carriera nel mondiale in questa squadra, tantissimi dei momenti sportivi più significativi del mio percorso, fino ad ora, sono legati a questo gruppo. Siamo cresciuti molto insieme e ci siamo tolti diverse soddisfazioni. Questa sarà la mia ultima gara con il Mooney VR46 Racing Team: ho pensato molto prima di prendere questa decisione e valutato le nuove sfide che dovrò andare ad affrontare. Lascio una squadra fantastica che ha contribuito alla mia crescita sportiva e alla conoscenza degli aspetti tecnici e della complessità che caratterizza questo sport. È ora di abbracciare il mio nuovo percorso con entusiasmo, senza rinnegare quello che è stato, ma con gli occhi puntati al futuro.”

Si attende ora il comunicato della Honda che ingaggerà il pesarese per le prossime due stagioni.

