MotoGP | Gp Thailandia Sprint Race, Martin: “Vincere non è stato facile”

MotoGP Thailandia Ducati Pramac – Jorge Martin si è aggiudicato la Sprint Race del Gran Premio della Thailandia classe MotoGP, in programma al Chang International Circuit.

Il #89 del Team Pramac Ducati dopo aver ottenuto la pole position con tanto di record della pista, ha “salutato” tutti alla partenza, imponendo un ritmo insostenibile per tutti gli avversari. Per “Martinator” quinta vittoria consecutiva in una gara Sprint, settima stagionale.

Complice il settimo posto di Pecco Bagnaia si porta a -18 in classifica dal #1 della Ducati, ecco cosa ha detto a sky Sport.

Dichiarazioni Jorge Martin Sprint Race Gp Thailandia MotoGP 2023

“Oggi è stata una bella giornata, prima il record in qualifica, ma vincere non è stato facile. A metà gara ho fatto un pò fatica con il grip, ma me l’aspettavo. Ho fatto la peggior partenza della stagione, ho rischiato in staccata, fortunatamente Luca (Marini) è stato tranquillo, io sono stato aggressivo, volevo quella posizione per fare la differenza nei primi due giri. Se fossi partito secondo sarebbe stato più difficile vincere. Ho risparmiato un pò le gomme, ma alla fine ero al limite. Qui Michelin ha portato una carcassa dura e la moto spinna molto in rettilineo. Nelle terza sessione ho fatto una modifica, ma non mi è piaciuta e sono tornato al setting standard e ho subito ritrovato il feeling. Domani sarà difficile correre con la media e ci saranno più piloti in lotta per la vittoria.”

