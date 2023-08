MotoGP | Gp Silverstone, Rivola (Aprilia): “Contento per i ragazzi di Noale, ci voleva” [VIDEO]

GP Gran Bretagna MotoGP 2023 Aprilia – Massimo Rivola, amministratore delegato di Aprilia Racing, ha commentato il Gran Premio di Gran Bretagna che ha visto Aleix Espargarò e la sua RS-GP tagliare per primo il traguardo davanti a Pecco Bagnaia e Brad Binder.

Rivola si è detto molto soddisfatto del lavoro svolto ed ha voluto ringraziare i ragazzi che da casa non hanno mai smesso di “spingere” per portare in alto i colori della casa veneta.

Dichiarazioni Massimo Rivola, amministratore delegato Aprilia Racing Vittoria Gran Bretagna Silverstone MotoGP 2023

“Siamo convinti di aver fatto un buon lavoro sia in inverno che ad inizio anno e che la moto 2023 è meglio della 2022. Per una serie di motivi i risultati nono sono arrivati, poi per fortuna è arrivato il podio di Assen che ci ha dato grande motivazione e nel mese di luglio abbiamo spinto forte a casa. Sono veramente contento per i ragazzi di Noale che di ferie ne fanno pochissime e hanno visto che la moto è migliorata in tutti i settori e questo è motivante. Questi risultati aiutano, siamo partiti dietro, anche le partenze stanno migliorando, ripeto, tutte le aree stanno migliorando, lavoriamo per arrivare ad essere il riferimento.”





