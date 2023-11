MotoGP | Gp Malesia Sprint Race, Morbidelli: “In gruppo la nostra prestazione cala”

MotoGP GP Malesia Sepang 2023 Monster Energy Yamaha – Franco Morbidelli ha sfiorato la Top Ten nella Sprint Race del Gran Premio della Malesia, 18esima tappa del Motomondiale 2023.

Il pilota italo-brasiliano della Yamaha che in qualifica non era andato oltre il 15esimo tempo, ha rimontato qualche posizione, tagliando il traguardo della gara “corta” malese a 8.775s dal vincitore Alex Marquez, in undicesima posizione. Ecco cosa ha detto “Morbido” che il prossimo anno sarà in sella alla Ducati Pramac.

Dichiarazioni Franco Morbidelli Day 1 GP Malesia Sepang MotoGP 2023

“Penso che questo fosse vicino al massimo di quello che potevamo fare oggi partendo dalla 15esima casella. Ho provato a fare i movimenti giusti all’inizio e a fare qualche sorpasso durante lo sprint, ho cercato di recuperare il più possibile e, sicuramente, quando siamo in gruppo la nostra prestazione cala. Non posso esprimere a parole la velocità che abbiamo quando guidiamo da soli. Anche questa mattina il ritmo era davvero buono. Nella Sprint è stato abbastanza buono recuperare alcune posizioni, ma non così bene come questa mattina.”