MotoGP | Gp Indonesia Gara, Quartararo: “Sono felice, ma ci manca tanta potenza”

MotoGP GP Indonesia 2023 Monster Energy Yamaha – Fabio Quartararo ha lottato come un leone con la consapevolezza di avere un mezzo inferiore, ma a Mandalika, teatro del Gran Premio dell’Indonesia, ha ottenuto uno strepitoso podio.

Il #20 della Yamaha che al solito perdeva in accelerazione e velocità massima rispetto alla concorrenza, ha dato tutto in curva, chiudendo terzo a meno di mezzo secondo dalla vetta. Ecco cosa ha detto ai microfoni di Sky Sport.

Dichiarazioni Fabio Quartararo Gara GP Indonesia MotoGP 2023

“Ho girato su tempi molto buoni, alla fine ero un pò più veloce, ma quando sei dietro a qualcuno fai fatica a sorpassare, è frustrante. Sono molto felice, ero a 3.5secs da Bagnaia e ho finito molto vicino, sono molto contento. Quando abbiamo l’opportunità di fare podio lo facciamo sempre. Facevo fatica a passare, ci mancava il motore. Alla curva 13ero più veloce di Maverick (Vinales) ma era difficile sorpassare. Ci manca tanta potenza per sorpassare, l’unico che ho fatto è stato su Aleix (Espargarò) che aveva la gomma distrutta. Qui Michelin ha portato una carcassa diversa, più soft del solito, ma quella della scorsa stagione era ancora più soft e con quella la nostra moto va meglio. Sono felice oggi ho visto come guidavo e sono contento di aver chiuso in questa posizione.”