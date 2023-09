MotoGP | Gp Barcellona Gara, Marini: “Sensazione frustrante”

MotoGP GP Catalunya Barcellona Mooney VR46 – Luca Marini ha chiuso il Gran Premio di Barcellona, undicesima tappa del Motomondiale 2023, in 11esima posizione.

Scattato dalla P18 della griglia in sella alla Ducati Desmosedici GP del Mooney VR46 Racing Team, Luca recupera terreno al via e aggancia il gruppo in lotta per i punti. Capace di un buon ritmo anche nel finale, risale la classifica fino a sfiorare la Top10 (P7 nella generale con 125 punti ndr).

Dichiarazioni Luca Marini Gara GP Catalunya Barcellona MotoGP 2023

“Il weekend più difficile dell’anno: abbiamo fatto tanta fatica e sono anche partito male oggi. Una sensazione frustrante, perché non ho mai avuto il ritmo, o la confidenza nei sorpassi o l’accelerazione che avrei voluto. Mi dispiace, pensavo di avere il potenziale per il sesto, settimo posto, ma nel complesso, per come si era messo il GP, va bene così. Nella MotoGP di oggi è complicato recuperare e adesso dobbiamo solo lasciarci questa gara alle spalle e dare il massimo a Misano. Un messaggio anche per Pecco, sembra non sia nulla di grave, ma è stato davvero un brutto incidente e speriamo vada tutto per il meglio.”