MotoGP | Gp Austria Qualifiche: Bagnaia in pole, Vinales secondo con l’Aprilia

MotoGP Gp Austria Red Bull Ring Qualifiche – E’ di Pecco Bagnaia la pole position del Gran Premio d’Austria, decimo appuntamento della MotoGP 2023 che si sta disputando al Red Bull Ring.

Il Campione in carica della Ducati ha portato la sua Desmosedici Gp in vetta alla classifica dei tempi con il crono di 1:28.539, crono che gli permette di centrare la quinta pole stagionale, 16esima in Top Class, 23esima in carriera. Per la Ducati è l’ottava pole del 2023, la sesta consecutiva, 79esima nella classe regina.

In prima fila con il #1 della Ducati partiranno Maverick Vinales con l’Aprilia RS-GP (staccato di soli 37 millesimi, ndr) e la KTM di Brad Binder, fresco di rinnovo contrattuale fino al 2026 con la casa di Mattighofen.

Molto buona la qualifica di Jack Miller che in sella alla seconda KTM RC16 Factory dopo aver passato la “tagliola” della Q1 si è classificato quarto, davanti alle Ducati di Alex Marquez (Team Gresini) e Luca Marini (Mooney VR46 Racing Team), con quest’ultimo passato anche lui dalla Q1.

Qualifica più difficile per Marco Bezzecchi, che dopo aver centrato ieri il record della pista, ha chiuso solo settimo. Il pilota del Mooney VR46 Racing Team condividerà la terza fila con l’Aprilia SAT del Team RNF di Miguel Oliveira e la Yamaha Factory di Fabio Quartararo.

Quarta fila per le Ducati Pramac di Johann Zarco e Jorge Martin che sono “divise” dall’Aprilia del vincitore di Silverstone Aleix Espargarò.

Non avevano passato la Q1 Enea Bastianini, Franco Morbidelli, Fabio Di Giannantonio e Lorenzo Savadori, che partiranno rispettivamente dalla 14esima, 15esima, 20esima e 23esima posizione.

Anche Marc Marquez non aveva passato la Q1 e partirà dalla 18esima casella.

5/5 - (5 votes)