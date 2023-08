MotoGP | Gp Austria Day 1, Morbidelli: “Il distacco non è grande ma non siamo direttamente in Q2”

MotoGP GP Austria Red Bull Ring 2023 Monster Energy Yamaha – Franco Morbidelli ha chiuso la prima giornata di prove del Gran Premio d’Austria con il 17esimo tempo.

La sessione mattutina faceva sperare in un possibile “attacco” alla Top Ten, ma l’italo-brasiliano non è andato oltre l’1:29.621, con l’1:29.160 come tempo che ha permesso a Miguel Oliveira di centrare l’accesso diretto alla Q2. Ecco cosa ha detto il #21 della Yamaha.

Dichiarazioni Franco Morbidelli Day 1 GP Austria Red Bull Ring MotoGP 2023

“Purtroppo non siamo riusciti ad entrare direttamente in Q2. Il distacco non è grande, ma è sufficiente per restare fuori dalla top ten. Stavo cercando di fare una prestazione migliore al mio secondo time-attack, ma non è bastato. Domani dobbiamo scavare a fondo per migliorare in alcune aree e vedere cosa possiamo fare.”