MotoGP | Gp Austria Day 1, Bastianini: “Al momento non sono competitivo”

MotoGP GP Austria Red Bull Ring Ducati – Continua il momento difficile di Enea Bastianini, che almeno nel Day 1 del Gran Premio d’Austria non è riuscito a centrare l’accesso diretto in Q2.

Il pilota della Ducati che ha pagato a lungo l’incolpevole caduta di Portimao, è ora a posto fisicamente, ma non riesce ancora a trovare il giusto feeling con la Desmosedici GP 23.

La moto per ammissione dello stesso Bagnaia (suo team-mate, Campione in carica nonché leader della classifica iridata, ndr) è più difficile da mettere a punto e la “Bestia” ha anche cambiato capo-tecnico passando da Alberto Giribuola a Stefano Rigamonti. Ecco cosa ha detto a Sky Sport.

Dichiarazioni Enea Bastianini Day 1 GP Austria Red Bull Ring MotoGP 2023

“Al momento non ho ancora trovato il punto forte della Desmosedici GP23. Non riesco a guidare bene, non sono costante e ad ogni giro faccio cose diverse. Al momento non devo pensare al cronometro ma devo pensare a sistemarmi perchè siamo lontani. Sicuramente mi mancano i km, mi manca fare un test vero senza troppa fretta, al momento non sono competitivo. Sbaglio ad innervosirmi, devo stare più calmo, dobbiamo lavorare e d’ora in poi come detto non cercherò più il risultato ma a mettermi a posto. Con il Team abbiamo bisogno di qualche soddisfazione che però tarda ad arrivare. Lavoriamo sempre in tensione e non siamo rilassati. Ad oggi il mio punto di forza è diventato quello debole.”

