MotoGP | Gp Austria Day 1, Bagnaia: “Come passo siamo stati tra i più veloci”

MotoGP GP Austria Red Bull Ring Ducati – Francesco Bagnaia ha chiuso la prima giornata di prove del Gran Premio d’Austria (decimo appuntamento della MotoGP 2023) con il terzo tempo.

Il Campione in carica della Ducati aveva chiuso il turno mattutino con l’ottavo tempo e in quello decisivo per l’accesso diretto in Q2 ha fatto registrare il terzo crono a 0.288s dalla vetta occupata da Marco Bezzecchi. Ecco cosa ha detto il piemontese ai microfoni di Sky Sport.

Dichiarazioni Francesco Bagnaia Day 1 GP Austria Red Bull Ring MotoGP 2023

“Quelle di questa mattina sono state le migliori fp1 dell’ultimo periodo, tutto ha funzionato. Sappiamo che la moto nuova ha bisogno di qualcosa in più rispetto alla 2022 e adesso sappiamo dove agire. Nelle FP2 siamo partiti bene, ho cercato di essere costante con la gomma dura davanti e con la media dietro e di passo siamo stati tra i più veloci. Con la nuova carena la moto si impenna di meno, poi si deve lavorare sul setting perchè la moto cambia ma ha fatto il suo lavoro. Peccato per il traffico nel secondo time-attack, ma per fortuna non ce n’è stato bisogno. La GP23 ha di migliore rispetto alla GP22 la trazione, si riesce a scaricare più potenza a terra, però rispetto alla vecchia rallenta in modo diverso e gira un pò di meno. Ha un bilanciamento diverso ma stiamo trovando la quadra per migliorare la velocità di percorrenza, dove lo scorso anno facevo la differenza.”

4.7/5 - (43 votes)