MotoGP | Bagnaia Campione del Mondo, Domenicali (Ducati): “Vittoria della consapevolezza”

MotoGP GP Valencia Ducati – Pecco Bagnaia ha vinto il suo secondo titolo Mondiale in MotoGP dopo quello conquistato lo scorso anno sempre sul Circuito Ricardo Tormo di Valencia.

Il #1 della Ducati sale così a tre titoli iridati (considerando quello del 2018 vinto in Moto2, ndr) e la Ducati corona una stagione da record per la Casa di Borgo Panigale. Nessun’altra casa motociclistica era mai stata in grado di vincere il Titolo Mondiale Piloti e Costruttori in MotoGP e WorldSBK per due stagioni di fila.

Dichiarazioni Claudio Domenicali CEO Ducati, Pecco Bagnaia Campione del Mondo GP Valencia MotoGP 2023

“Un anno fa ricordo che insieme agli appassionati di tutto il mondo abbiamo festeggiato i Titoli Mondiali MotoGP e WorldSBK facendoci travolgere dalla gioia e dall’entusiasmo. Oggi ci troviamo di nuovo in una condizione di straordinaria felicità, ma mi piace allo stesso tempo definire questa come la ‘vittoria della consapevolezza’: quella di essere noi in questo momento i migliori al mondo nel fare le corse. Pecco ha disputato una stagione incredibile e in questa giornata riscrive nuovamente la nostra storia, diventando il primo pilota Ducati due volte Campione del Mondo in MotoGP. Ci tengo a fare i miei complimenti anche a Jorge per aver infiammato il duello per la conquista del titolo fino all’ultima gara e a Bez, che è stato a lungo parte della sfida iridata. Il podio della classifica generale MotoGP premia tre piloti Ducati ed è la più grande ed evidente dimostrazione della nostra supremazia nella massima competizione su due ruote. Confermarsi a questi livelli dopo la fantastica stagione 2022 era una sfida complessa, che abbiamo accolto con passione e orgoglio. La competenza e la dedizione con cui tutte le persone hanno lavorato nel corso di questa stagione ci hanno permesso di migliorare i risultati dello scorso anno, aggiungendo ai Titoli Mondiali MotoGP e Superbike anche quello Supersport. A tutte le donne e gli uomini Ducati e Ducati Corse voglio dire che non potrei essere più orgoglioso, mentre ai Ducatisti prometto che nemmeno questa volta ci accontenteremo, ma lavoreremo per vincere ancora.”

Alcuni numeri del dominio Ducati nella stagione 2023

In MotoGP:

17 – Le vittorie conquistate dai piloti Ducati nel Campionato Mondiale MotoGP 2023 – Record All Time MotoGP

6 – I diversi piloti Ducati capaci di imporsi in almeno una gara di questa stagione (Bagnaia, Bastianini, Bezzecchi, Di Giannantonio, Martín, Zarco) – Record All Time MotoGP

9 – Le gare del Campionato Mondiale MotoGP 2023 in cui il podio è stato composto interamente da piloti Ducati – Record MotoGP

44 – I podi conquistati dai piloti Ducati nel corso della stagione 2023 con 8 piloti diversi (tutti i piloti Ducati partecipanti al Campionato MotoGP sono saliti sul podio almeno 1 volta in stagione)

17 – Le pole position ottenute dai piloti Ducati nel corso della stagione MotoGP 2023

46 – Le gare consecutive MotoGP in cui almeno un pilota Ducati si piazza in Top 3 (anche tutte le Sprint Race della stagione 2023 si sono concluse con almeno un pilota Ducati sul podio)

In WorldSBK:

27 – Le vittorie ottenute dal Campione del Mondo Álvaro Bautista nella stagione 2023 del WorldSBK – Record All Time WorldSBK

59 – Le vittorie complessive di Álvaro Bautista in sella alla Ducati Panigale V4 R in WorldSBK, che lo hanno reso il pilota più vincente della storia Ducati in Superbike davanti alle leggende Carl Fogarty (55) e Troy Bayliss (52) – Record All Time Ducati

45 – I podi conquistati dai piloti Ducati nelle gare del Campionato Mondiale Superbike 2023

79 – I trionfi in WorldSBK ottenuti dalla Panigale V4 R dalla stagione di debutto (2019) ad oggi

In WorldSSP:

16 – Le vittorie ottenute dal Campione del Mondo Nicolò Bulega nella stagione 2023 di WorldSSP

33 – I podi conquistati dai piloti Ducati in sella a Panigale V2 nelle gare del Campionato Mondiale Supersport 2023

4.7/5 - (43 votes)