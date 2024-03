Moto2 | Gp Qatar Qualifiche: Canet si aggiudica la pole davanti a Lopez ed Arenas

Moto2 Gp Qatar Qualifiche – Aron Canet si è aggiudicato la pole position del Gran Premio del Qatar classe Moto2, che si disputa al Lusail International Circuit.

Il pilota Fantic Racing porta così a casa l’ottava partenza al “palo” in Moto2, 13esima in carriera, per lui best-lap di 1:56.788. Battuti Alonso Lopez (SpeedUp) e Albert Arenas (Gresini Racing), con quest’ultimo passato dalla Q1.

Seconda fila per Manuel Gonzalez (Gresini Racing), per il nostro Tony Arbolino (Marc VDS) e per Barry Baltus (RW Racing GP). Sessione difficile per Fermin Aldeguer (SpeedUp), che dopo aver conquistato il miglior tempo del Day 1, ha chiuso settimo davanti a Marcos Ramirez (OnlyFans American Racing) e Izan Guevara (Aspar).

Decima casella dello schieramento per Zonta Van Den Goorbergh (Racing GP), che ha preceduto Darryn Binder (Intact GP) e Jeremy Alcoba (VR46 Master Camp).

Solamente 16esimo Celestino Vietti, passato quest’anno dalla Fantic al Team Red Bull Ajo. Deniz Oncu (Red Bull Ajo) non è riuscito a passare la Q1 e scatterà dalla 20esima casella, davanti a Senna Agius (Intact GP), al Campione in carica della classe Moto3 Jaume Masia (GAS UP Team) e al nostro Dennis Foggia (Italtrans).

