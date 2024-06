Moto2 | Gp Mugello Qualifiche: Roberts, pole da record, Pasini è settimo

Moto2 Gp Italia Mugello Qualifiche – Joe Roberts ha conquistato la pole position del Gran Premio d’Italia classe Moto2, gara che si disputerà domani sul circuito del Mugello.

Per il pilota statunitense si tratta della quinta pole in Moto2, ottenuta con il best-lap di 1:49.877, nuovo record della pista toscana per la categoria di mezzo del Motomondiale.

In prima fila con il pilota OnlyFans American Racing partiranno il leader della classifica iridata Sergio Garcia (MT Helmets – MSI) e Alonso Lopez (SpeedUp).

Seconda fila per Manuel Gonzalez (Gresini), Darryn Binder (Intact GP) e Marcos Ramirez (OnlyFans American Racing). Ottima la qualifica di Mattia Pasini, che in sella alla Boscoscuro del Team Ciatti Boscoscuro e presente come wild card, ha chiuso settimo a poco più di mezzo secondo dalla vetta, 0.533s.

Il pilota romagnolo condividerà la terza fila con Somkiat Chantra (Team Asia) ed Aron Canet (Fantic Racing). Celestino Vietti, da questa stagione rider Red Bull Ajo, chiude la Top Ten. Più indietro Tony Arbolino, che in sella alla Kalex del Team Marc VDS ha chiuso 16esimo. Solamente 25esimo Dennis Foggia (Italtrans).

Da segnalare l’assenza di Fermin Aldeguer, secondo questa mattina e alle prese con dolori al collo che non gli hanno permesso di scendere in pista.

