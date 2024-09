Moto2 | Gp Misano Prove 2: Canet precede Arbolino, Vietti è sesto

Moto2 Gp San Marino e della Riviera di Rimini Misano Prove 2 – Aron Canet si è aggiudicato anche il secondo turno di pre-qualifiche della classe Moto2 al Misano World Circuit Marco Simoncelli, 13esima tappa del Motomondiale 2024.

Il pilota di Corbera ha portato in testa alla classifica la sua Kalex del Fantic Racing con il crono di 1:35.185, crono che gli ha permesso di precedere di 0.235s il nostro Tony Arbolino (Marc VDS) e di 0.291s il giapponese Ai Ogura (MT Helmets – MSI).

Quarto tempo per Manuel Gonzalez, che in sella alla Kalex del Gresini Racing è davanti al connazionale Fermin Aldeguer (SpeedUp) e al nostro Celestino Vietti (Red Bull Ajo). In Top Ten anche Joe Roberts (OnlyFans American Racing Team), Albert Arenas (Gresini Racing), Diogo Moreira (Italtrans Racing Team) e Jake Dixon (Aspar).

Qualificati direttamente alla Q2 anche il romano Dennis Foggia (Italtrans Racing Team), Ayumu Sasaki (VR46 Master Camp Team), Marcos Ramirez (OnlyFans American Racing Team) e Deniz Oncu (Red Bull Ajo).

Il leader della classifica iridata Sergio Garcia (MT Helmets – MSI), ancora dolorante dopo la caduta di venerdì dovrà passare dalla “tagliola” della Q1, così come Alonso Lopez (SpeedUp), la wild card Mattia Pasini (Team Ciatti Boscoscuro) e l’iridato 2023 della Moto3 Jaume Masia.

