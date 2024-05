Moto2 | Gp Le Mans Qualifiche: Canet centra la pole davanti a Roberts e Garcia

Moto2 Gp Francia Le Mans Qualifiche – Aron Canet ha ottenuto la pole position del Gran Premio di Francia classe Moto2, quinta tappa del Motomondiale 2024 in programma domenica a Le Mans.

Il pilota del Fantic Racing l’ha ottenuta con il crono di 1:35.037 andando a centrare la decima pole in Moto2, 15esima in carriera. In prima fila con il #44 ci saranno il leader della classifica iridata Joe Roberts (OnlyFans American Racing) e Sergio Garcia (MT Helmets – MSI).

Albert Arenas con la Kalex del Gresini Racing è quarto ed aprirà quindi la seconda fila, dove troviamo anche la Boscoscuro di Alonso Lopez e il team-mate (di Arenas, ndr) Manuel Gonzalez.

Settimo tempo per Izan Guevara (Aspar), seguito da Senna Agius (Intact GP) e Filip Salac (Marc VDS). Quest’ultimo durante il giro di rientro ha centrato Arenas, ma è stato proprio Salac ad avere la peggio, per il #12 caduta e forte botta alla mano.

Migliore dei piloti italiani è Tony Arbolino, decimo con la Kalex del Team Marc VDS, mentre ha chiuso solamente 27esimo Dennis Foggia, che partirà dall’ultima fila. Il pilota del Team Italtrans non è mai stato in lizza per lottare insieme ai piloti che hanno passato la Q1.

