Moto2 | Gp Giappone Qualifiche: Dixon in pole, meteo protagonista

Moto2 Gp Giappone Qualifiche – Il meteo è stato protagonista della seconda sessione di qualifiche della classe Moto2 a Motegi, teatro del Gran Premio del Giappone.

La pioggia (anche se non copiosa, ndr) è scesa pochi minuti dopo che i 18 piloti sono scesi in pista e ad approfittare dei pochi giri con pista asciutta è stato Jake Dixon, che ha fatto registrare il miglior tempo con il crono di 1:52.693, crono che gli è valso la pole position, la quinta stagionale, sesta in Moto2.

In prima fila con il pilota inglese del Team Aspar partiranno Zonta van den Goorbergh (RW Racing GP) e Aron Canet (Fantic Racing).

Joe Roberts (OnlyFans American Racing Team) è quarto e avrà accanto a se in seconda fila Izan Guevara (Aspar) e Diogo Moreira (Italtrans Racing Team).

Terza fila per Barry Baltus (RW Racing GP), Alonso Lopez (SpeedUp) e per il leader della classifica iridata Ai Ogura. Tony Arbolino (Marc VDS Racing Team) decimo è il migliore dei piloti italiani e precede il connazionale Celestino Vietti (Red Bull Ajo). Solamente 17esimo il dominatore della prima parte della stagione Sergio Garcia, che era passato dalla Q1.

Non hanno passato la Q1 il nostro Dennis Foggia che partirà 19esimo, Senna Agius 20esimo, Darryn Binder 21esimo, Jeremy Alcoba 22esimo, l’iridato 2023 della Moto3 Jaume Masia 23esimo, Ayumu Sasaki 24esimo, Alex Escrig 25esimo, Mario Aji 26esimo, Xavier Artigas 27esimo e Xavi Cardelus 28esimo.

