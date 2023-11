Moto2 | Gp Valencia Qualifiche: Canet beffa Aldeguer e fa sua la pole

Moto2 Gp Valencia Qualifiche – E’ di Aron Canet l’ultima pole position del Motomondiale 2023 della classe Moto2.

Il pilota del Team Pons l’ha ottenuta sul circuito Ricardo Tormo di Valencia con il crono di 1:33.314, crono che gli ha permesso di centrare la settima pole position nella classe intermedia.

Il #40 avrà accanto a se in prima fila Fermin Aldeguer (SpeedUp) e Marcos Ramirez (OnlyFans American Racing), staccati rispettivamente di 0.174s e 0.194s.

Seconda fila per Sam Lowes (Marc VDS), Jake Dixon (Aspar) e per il Campione del Mondo 2023 Pedro Acosta (Red Bull Ajo). Joe Roberts (Italtrans) è settimo e avrà accanto a se in terza fila Filip Salac (Gresini) e Albert Arenas (Red Bull Ajo).

Celestino Vietti (Fantic Racing) e Dennis Foggia (Italtrans) hanno chiuso in 11esima e 12esima posizione mentre non hanno passato la Q1 tra gli italiani Tony Arbolino (Marc VDS), che partirà dalla 19esima posizione, Matteo Ferrari (Gresini) 24esimo e Mattia Casadei (Fantic Racing) 30esimo.

5/5 - (1 vote)