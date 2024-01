100 Km dei Campioni 2024, Luca Marini vince l’Americana

100 Km Campioni Motor Ranch – Si è disputata oggi 12 gennaio 2024 al Ranch di Tavullia l’Americana, gara ad eliminazione che ha visto protagonisti i piloti della 100 km dei Campioni.

La vittoria è andata a Luca Marini, in pista con una Honda CRF450, visto che da quest’anno il pilota pesarese è passato dalla Ducati del Team del fratello Valentino Rossi, alla Honda RC213V del Repsol Honda Team.

Nella finale ha avuto la meglio sul brasiliano Diogo Moreira, che dalla Moto3 è passato alla Moto2, su Rossi e sul pilota della JuniorGP Elia Bartolini.

In palio domani per la 100 km dei Campioni un prosciutto e una collana di salsicce. In pista sabato anche il due volte iridato della MotoGP Pecco Bagnaia, assente oggi a causa di un evento.

Partecipanti alla 100km dei Campioni 2024 Ranch Tavullia (in ordine alfabetico)

Alberto Surra (Moto3)

Alessandro Zaccone (MotoE)

Andrea Mantovani (CIV)

Andrea Migno (ex-pilota di Moto2 e Moto3)

Andrea Verona (Enduro)

Augusto Fernández (MotoGP)

Danilo Petrucci (WSBK)

Dennis Foggia (Moto2)

Diogo Moreira (Moto2)

Elia Bartolini (WSSP300)

Fabio Di Giannantonio (MotoGP)

Filippo Farioli (Moto3)

Filippo Fuligni (WSSP)

Ivan Ortola (Moto3)

José Antonio Rueda (Moto3)

Ferran Cardus (American Flat Track)

Francesco Bagnaia (MotoGP)

Franco Morbidelli (MotoGP)

Lorenzo Gabellini (CIV)

Luca Marini (MotoGP)

Luca Ottaviani (CIV)

Manuel Gonzalez (Moto2)

Matteo Gabarrini (Campionato Italiano MiniGP)

Marco Belli

Marco Bezzecchi (MotoGP)

Matteo Bertelle (Moto3)

Mattia Casadei (MotoE)

Mattia Pasini (Moto2)

Michael Ruben Rinaldi (WSBK)

Nicola Fabio Carraro (Moto3)

Pedro Acosta (MotoGP)

Remy Gardner (WSBK)

Sammy Halbert (American Flat Track)

Tatsuki Suzuki (Moto3)

Tim Neave (BSB)

Tito Rabat (WSBK)

Thomas Chareyre (Supermoto)

Tom Neave (BSB)

Valentino Rossi (WEC, 4 ruote)

Xavier Artigas (Moto3)

Foto: VR46 Riders Academy

5/5 - (3 votes)