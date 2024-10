SBK | Iannone e GoEleven insieme anche nel 2025

Superbike Ducati GoEleven – Dopo un entusiasmante ritorno alle competizioni, con il Team Pata Go Eleven costantemente in lotta ai vertici della classifica su diversi tracciati, la squadra e Andrea Iannone confermano la loro collaborazione per la stagione 2025 del Campionato WorldSBK. Attualmente settimi nella classifica generale, il rinnovo dell’accordo con il pilota #29 celebra un primo anno di successi, caratterizzato da cinque podi e una vittoria straordinaria nel Round di Aragon, alla guida della Ducati Panigale V4-R.

Per la stagione 2025, Andrea Iannone avrà accesso a tutti gli aggiornamenti tecnologici forniti da Ducati, con l’obiettivo di migliorare i risultati della stagione d’esordio. Grazie all’esperienza accumulata in termini di pneumatici, tracciati e sintonia con la moto, il team mira a conquistare posizioni di prestigio nella classifica mondiale.

Questo testo ottimizzato punta a migliorare il posizionamento SEO evidenziando i termini chiave come “Team Pata Go Eleven”, “Andrea Iannone”, “Campionato WorldSBK” e “Ducati Panigale V4-R”, aumentando la sua rilevanza per i motori di ricerca senza perdere il messaggio principale.

Dichiarazioni Andrea Iannone Superbike 2024

“Sono felice di proseguire questo percorso con il Team Pata Go Eleven in sella alla Ducati Panigale V4-R. Il primo anno nel Campionato Mondiale Superbike è stato ricco di sorprese e soddisfazioni, continueremo a lavorare insieme per migliorarci costantemente e raggiungere nuovi obiettivi. Ringrazio Gigi Dall’Igna, Claudio Domenicali, Paolo Ciabatti, Marco Zambenedetti, Mauro Grassilli e tutto il team Pata Go Eleven per la rinnovata fiducia. Un ringraziamento speciale anche a Remo Gobbi e alla famiglia del WorldSBK.”

3/5 - (2 votes)