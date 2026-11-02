MotoGP | Tardozzi replica a Bagnaia: “Non so di cosa parla”

Il difficile momento di Pecco Bagnaia continua a far discutere in casa Ducati. Dopo il deludente tredicesimo posto conquistato nel Gran Premio della Malesia, il pilota piemontese è tornato a parlare delle difficoltà incontrate in sella alla Desmosedici, facendo riferimento a una soluzione tecnica che, a suo dire, gli aveva permesso di ritrovare sensazioni positive ma che oggi non sarebbe più disponibile. Davide Tardozzi, team manager della squadra di Borgo Panigale, ha risposto alle dichiarazioni del due volte campione del mondo, ammettendo di non sapere a cosa si riferisca.

Le parole di Bagnaia hanno riacceso i riflettori su una crisi che ormai si trascina da diverse gare e che sembra difficile da risolvere anche per gli uomini Ducati. Nonostante gli interventi effettuati sulla moto e il lavoro dei tecnici, Pecco non riesce a ritrovare quella competitività che in passato gli aveva permesso di lottare per le vittorie.

Tardozzi: “Abbiamo fatto di tutto, ma non abbiamo trovato quello che gli serve”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Tardozzi ha commentato le difficoltà del pilota italiano, sottolineando come la squadra abbia cercato diverse soluzioni senza riuscire a individuare la strada giusta per uscire da questa situazione.

“Qualsiasi cosa abbiamo fatto ultimamente, e anche da più di un anno a questa parte, non è giovata alle prestazioni di Pecco. Siamo consapevoli che sia un campione e che abbia una velocità innata, ma in questo momento nemmeno il suo capotecnico e il suo elettronico, con i quali ha vinto due Mondiali, hanno una strada definita. Le abbiamo indagate tutte e siamo in una situazione di impasse”.

Il team manager ha ribadito la volontà della squadra di continuare a lavorare per il numero 63, anche attraverso interventi mirati esclusivamente alla sua moto.

“Ho sempre detto che non smetteremo mai di aiutarlo. Abbiamo fatto anche delle cose dedicate esclusivamente a lui, ma purtroppo non abbiamo ancora trovato quello che gli serve”.

Un’ammissione importante, soprattutto considerando che il problema non sembra essere legato soltanto alle normali regolazioni della moto, ma a qualcosa di più complesso che, almeno per il momento, gli ingegneri non sono riusciti a individuare.

Bagnaia e quella soluzione tecnica scomparsa dopo Motegi

A rendere ancora più complicata la situazione è il riferimento fatto da Bagnaia a un particolare elemento tecnico che, durante i test di Misano e il Gran Premio del Giappone del 2025, gli aveva consentito di ritrovare il feeling con la moto.

Pecco aveva spiegato che non si trattava di una semplice modifica al setup o alle regolazioni elettroniche, ma di qualcosa di diverso, che gli aveva permesso di tornare a guidare come desiderava. Una soluzione che, secondo il pilota, sarebbe scomparsa dopo la gara di Motegi e che non sarebbe più stata ritrovata.

Tardozzi, interrogato proprio su questo aspetto, ha risposto senza nascondere la propria sorpresa: “In tutta onestà, non ho idea su cosa si riferisca. Abbiamo fatto di tutto, ma purtroppo non siamo ancora riusciti a trovare quello che gli serve”.

Resta quindi un interrogativo aperto su cosa intendesse realmente Bagnaia e su quale elemento possa aver fatto la differenza in quel particolare momento della stagione 2025. Al momento, né il pilota né la squadra hanno fornito ulteriori dettagli. La Desmosedici vince con Márquez, ma Bagnaia continua a soffrire.

Un altro elemento che rende difficile interpretare la crisi è il rendimento degli altri piloti Ducati. La Desmosedici, infatti, continua a dimostrarsi competitiva nelle mani di Marc Marquez, vincitore a Sepang, e di Alex Marquez, salito sul podio.

Tardozzi ha sottolineato proprio questo aspetto, evidenziando come la moto a disposizione di Bagnaia sia sostanzialmente la stessa utilizzata dai suoi compagni di marca.

“La moto è la stessa con cui ha fatto quei risultati. È uguale a quella con cui Marc ha vinto oggi e con cui Alex è salito sul podio. Non abbiamo idea di cosa stia succedendo”.

La situazione di Pecco rimane dunque uno dei grandi enigmi della stagione MotoGP 2026. Il pilota italiano ha dimostrato in alcune occasioni di poter essere competitivo, ma non è riuscito a trovare continuità nei risultati e nelle sensazioni alla guida.

Con l’addio alla Ducati ormai previsto al termine della stagione e il passaggio in Aprilia nel 2027, gli ultimi appuntamenti del Mondiale saranno anche l’occasione per cercare di comprendere le ragioni di una crisi che ha segnato profondamente il suo rapporto con la squadra di Borgo Panigale.

Che cosa ha detto Davide Tardozzi sulle dichiarazioni di Pecco Bagnaia?

Davide Tardozzi ha ammesso di non sapere a quale soluzione tecnica si riferisse Bagnaia, spiegando che Ducati ha provato diverse strade senza riuscire a individuare quella giusta per risolvere i suoi problemi.

Perché Pecco Bagnaia è in difficoltà in MotoGP?

Bagnaia continua a soffrire per la mancanza di grip e per le difficoltà nel ritrovare il feeling con la Desmosedici. Nonostante le modifiche tecniche e il lavoro della squadra, il problema non è stato ancora risolto.

A quale soluzione tecnica si riferisce Bagnaia?

Il pilota ha parlato di qualcosa di diverso dalle normali regolazioni di setup ed elettronica, presente nei test di Misano e nel GP del Giappone 2025. Non ha però voluto entrare nei dettagli.

La Ducati Desmosedici è competitiva nel 2026?

La moto si è dimostrata competitiva con Marc Márquez, vincitore a Sepang, e Alex Márquez, salito sul podio. Tardozzi ha sottolineato che Bagnaia dispone sostanzialmente dello stesso pacchetto tecnico.

Quando lascerà Ducati Pecco Bagnaia?

Pecco Bagnaia lascerà Ducati al termine della stagione MotoGP 2026 per passare ad Aprilia nel 2027. I test di Valencia rappresenteranno un primo momento importante per iniziare il nuovo percorso.