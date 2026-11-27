MotoGP | Gp Valencia Prove Libere 1: Bezzecchi davanti a Marquez
La sessione è stata caratterizzata dal clamoroso annuncio di Marc Marquez che si ritira dalle competizioni
MotoGP Prove Libere 1 Gp Valencia – Marco Bezzecchi apre il weekend del GP di Valencia firmando la il miglior tempo nella sessione inaugurale di prove libere.
Il riminese dell’Aprilia ha segnato un crono di 1:30.681, mettendosi alle spalle per un margine minimo di soli 10 millesimi Marc Marquez, che ha chiuso secondo in 1:30.691 in sella alla Ducati Factory. Terzo posto per Raul Fernandez (+0.112), a ribadire l’ottima sintonia delle moto di Noale con il circuito Ricardo Tormo.
La notizia che però ha scosso il paddock della MotoGP è stata quella del clamoroso ritiro di Marc Marquez. Il pilota spagnolo della Ducati, fresco della conquista del suo decimo titolo mondiale, ha annunciato poco prima dell’inizio della sessione che il Gran Premio della Comunità Valenciana sarà l’ultimo della sua carriera.
Un annuncio destinato a lasciare il segno nel paddock e tra gli appassionati, arrivato proprio nel fine settimana conclusivo della stagione. In pista, però, Marquez ha subito dimostrato di voler essere protagonista fino all’ultimo, chiudendo la sessione in seconda posizione a soli 10 millesimi dal leader Marco Bezzecchi.
Nelle prime posizioni della FP1 i divari sono rimasti estremamente ridotti. Subito dopo il podio virtuale si sono piazzati Fermin Aldeguer (+0.120), Alex Marquez (+0.139) e Pedro Acosta (+0.187), racchiudendo ben sei piloti nell’arco di meno di due decimi. Più attardati Johann Zarco, Fabio Di Giannantonio e Jorge Martin, che hanno terminato rispettivamente in settima, ottava e nona piazza. Chiude la Top Ten Ai Ougura.
Undicesimo tempo per Fabio Quartararo, che in sella alla Yamaha Factory chiude davanti alla KTM del tester Pol Espargarò, alla Honda Factory di Luca Marini e alla Yamaha Pramac di Jack Miller.
In difficoltà Enea Bastianini, 17esimo con la RC16 del Red Bull KTM Tech3 e Franco Morbidelli, ultimo con la Ducati del Pertamina Enduro VR46 Racing Team.
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MotoGp Prove Libere 1 Valencia - GP Comunitat Valenciana - I tempi
|Pos
|Num
|Pilota
|Moto
|Team
|Tempo
|Gap
|1
|72
|Marco Bezzecchi
|Aprilia Racing
|1:30.681
|2
|93
|Marc Marquez
|Ducati Lenovo Team
|1:30.691
|+0.010
|3
|25
|Raul Fernandez
|Superfile Trackhouse Motogp Team
|1:30.793
|+0.112
|4
|54
|Fermin Aldeguer
|Bk8 Gresini Racing Motogp
|1:30.801
|+0.120
|5
|73
|Alex Marquez
|Bk8 Gresini Racing Motogp
|1:30.820
|+0.139
|6
|37
|Pedro Acosta
|Red Bull Ktm Factory Racing
|1:30.868
|+0.187
|7
|5
|Johann Zarco
|Castrol Honda Lcr
|1:31.010
|+0.329
|8
|49
|Fabio Di Giannantonio
|Pertamina Enduro Vr46 Racing Team
|1:31.028
|+0.347
|9
|89
|Jorge Martin
|Aprilia Racing
|1:31.185
|+0.504
|10
|79
|Ai Ogura
|Superfile Trackhouse Motogp Team
|1:31.194
|+0.513
|11
|20
|Fabio Quartararo
|Monster Energy Yamaha Motogp Team
|1:31.285
|+0.604
|12
|44
|Pol Espargaro
|Red Bull Ktm Tech3
|1:31.287
|+0.606
|13
|10
|Luca Marini
|Honda Hrc Castrol
|1:31.307
|+0.626
|14
|43
|Jack Miller
|Prima Pramac Yamaha Motogp
|1:31.375
|+0.694
|15
|47
|Augusto Fernandez
|Prima Pramac Yamaha Motogp
|1:31.471
|+0.790
|16
|11
|Diogo Moreira
|Pro Honda Lcr
|1:31.533
|+0.852
|17
|23
|Enea Bastianini
|Red Bull Ktm Tech3
|1:31.599
|+0.918
|18
|36
|Joan Mir
|Honda Hrc Castrol
|1:31.664
|+0.983
|19
|33
|Brad Binder
|Red Bull Ktm Factory Racing
|1:31.754
|+1.073
|20
|27
|Iker Lecuona
|Ducati Lenovo Team
|1:31.864
|+1.183
|21
|42
|Alex Rins
|Monster Energy Yamaha Motogp Team
|1:32.121
|+1.440
|22
|21
|Franco Morbidelli
|Pertamina Enduro Vr46 Racing Team
|1:32.269
|+1.588
Valencia - GP Comunitat Valenciana - Risultati Prove Libere 1
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