MotoGP | GP Malesia: settimo Marini, ancora problemi fisici per Mir

Un settimo posto conquistato con determinazione, sacrificio e una prova di carattere. Luca Marini lascia il Gran Premio della Malesia con un risultato importante per sé e per la Honda HRC Castrol, al termine di una gara particolarmente impegnativa anche dal punto di vista fisico. Sul circuito di Sepang, con temperature ambientali vicine ai 40°C già dalle prime ore della giornata, il pilota italiano è riuscito a stringere i denti e a portare a casa nove punti preziosi.

Una prestazione tutt’altro che scontata, soprattutto considerando le condizioni con cui Marini si era presentato alla domenica. Dopo la Sprint del sabato, infatti, il numero 10 era rimasto profondamente provato dalla fatica e non era nemmeno sicuro di riuscire a completare l’intera distanza del Gran Premio.

Marini: “Non sapevo se sarei riuscito a finire la gara”

Al termine della gara, il pilota italiano ha voluto ringraziare soprattutto la propria squadra, sottolineando quanto sia stato importante il supporto ricevuto prima della partenza.

“Oggi è andata davvero bene, se guardiamo all’intero weekend. Dopo la Sprint di ieri, sinceramente non sapevo se sarei riuscito a terminare questa gara. Devo ringraziare molto tutti i ragazzi della mia squadra, perché prima della gara mi hanno dato tanta motivazione. Ho ripensato ai tre anni trascorsi insieme e volevo regalare loro qualcosa da festeggiare, ripagando l’impegno che dimostrano sempre nei miei confronti. Oggi è stata una giornata da ricordare, anche se si tratta soltanto di un settimo posto. Abbiamo disputato una gara incredibile in una situazione difficile. Sapevo che il primo giro sarebbe stato il momento più importante, quindi ho spinto al massimo. Mi sono ritrovato insieme a Zarco e l’ho mantenuto come punto di riferimento e motivazione per tutta la gara. Ora tornerò in Italia prima del Qatar, per continuare a migliorare il più possibile la mia condizione fisica”

Joan Mir costretto al ritiro: “Dobbiamo ricontrollare tutto”

Domenica decisamente più complicata per Joan Mir. Dopo un fine settimana che aveva restituito segnali incoraggianti, con il decimo posto nel Warm Up e buone sensazioni in vista della gara, lo spagnolo è stato costretto ad alzare bandiera bianca. Mir aveva iniziato con decisione, lottando anche con il compagno di squadra Marini nel primo settore e rimanendo coinvolto nella battaglia con Moreira e Binder durante le prime fasi della corsa. La sua gara si è però conclusa al nono giro, quando un cambiamento delle proprie condizioni fisiche lo ha spinto a rientrare ai box e interrompere anticipatamente il Gran Premio. Una decisione presa per evitare che la situazione potesse peggiorare.

“Prima di arrivare a questo weekend sapevamo che ci sarebbero state alcune difficoltà e avevamo già concordato che, se avessi iniziato a sentirmi diversamente, mi sarei fermato. Al nono giro ho iniziato a non sentirmi al 100% e ho deciso di fermarmi per evitare che la situazione potesse peggiorare. Ora dobbiamo ricontrollare tutto e capire meglio la nostra situazione, perché fino alla gara di domenica il weekend era stato davvero positivo, persino migliore di quanto ci aspettassimo. È un grande peccato e naturalmente sono frustrato, ma resto concentrato sul lavoro con la squadra per comprendere e superare questa situazione”.

Per la Honda HRC Castrol il Gran Premio della Malesia si chiude quindi con sensazioni contrastanti. Da una parte il settimo posto di Marini, importante sia per il morale sia per la classifica, dall’altra il ritiro di Mir, che interrompe un fine settimana fino a quel momento positivo.

Non ci sarà però molto tempo per analizzare quanto accaduto a Sepang. Il Mondiale MotoGP si prepara infatti a tornare in pista in Qatar: la squadra volerà direttamente a Doha per iniziare i preparativi in vista del ventesimo appuntamento della stagione 2026.

Come si è classificato Luca Marini nel GP della Malesia 2026?

Luca Marini ha concluso il Gran Premio della Malesia in settima posizione, conquistando nove punti. Un risultato importante, ottenuto nonostante le difficoltà fisiche accusate dopo la Sprint del sabato e le temperature particolarmente elevate di Sepang.

Perché il settimo posto di Marini è particolarmente significativo?

Il pilota italiano non era sicuro di riuscire a completare la gara dopo le fatiche della Sprint. Grazie a una partenza efficace, alla determinazione e al supporto della squadra, è riuscito invece a conquistare un piazzamento nella top ten dopo due weekend complicati tra Indonesia e Australia.

Quanti punti di vantaggio ha Marini su Moreira nella classifica Honda?

Dopo il Gran Premio della Malesia, Luca Marini conserva 39 punti di vantaggio su Diogo Moreira nella sfida per diventare il miglior pilota Honda nella classifica del Mondiale 2026.

Perché Joan Mir si è ritirato a Sepang?

Joan Mir ha interrotto anticipatamente il Gran Premio al nono giro a causa di un cambiamento delle proprie condizioni fisiche. Il pilota spagnolo ha preferito fermarsi per evitare di peggiorare la situazione.

Quando torna in pista la MotoGP dopo il GP della Malesia?

Il prossimo appuntamento del Mondiale 2026 sarà il Gran Premio del Qatar, ventesima tappa della stagione. La squadra Honda HRC Castrol si trasferirà direttamente a Doha per preparare il prossimo fine settimana di gara.

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