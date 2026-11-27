La notizia dell’addio alle corse di Marc Marquez ha scosso l’intero ambiente della MotoGP e, fra le numerose reazioni spicca quella di Enea Bastianini. Il centauro romagnolo ha affidato il proprio commiato a frasi schiette e sentite, rivolgendosi a colui che a lungo ha costituito uno dei suoi modelli principali tra im pista:

“Ciao Marc, Il mio obiettivo è sempre stato quello di confrontarmi con pilota come te e cercare di arrivare al tuo stesso Livello, o meglio, ma quel giorno non è mai arrivato e da oggi so che non arriverà mai. Grazie di tutto Marc.”

Parole che raccontano tutta la considerazione che Bastianini ha sempre avuto nei confronti del fuoriclasse spagnolo. Un attestato di stima importante che assume un significato ancora più profondo se si guarda alla loro storia recente. Fu infatti proprio Marquez a essere scelto da Ducati per affiancare Pecco Bagnaia nel team ufficiale, una decisione che costrinse Bastianini a lasciare la squadra dopo due stagioni per approdare in KTM.

Per questo il messaggio del riminese vale forse più di tanti altri. Non arriva da un compagno di squadra di lunga data né da un amico storico del paddock, ma da un pilota che ha visto il dieci volte campione del mondo prendere il posto che sognava di mantenere. Eppure nelle sue parole non c’è spazio per polemiche o rimpianti, soltanto il riconoscimento della grandezza sportiva di un avversario che ha segnato un’epoca.

Un tributo sincero, che certifica quanto Marquez sia stato rispettato dai colleghi e quanto il suo talento abbia lasciato il segno anche in chi, indirettamente, ha dovuto fare i conti con il peso della sua presenza. Proprio per questo, il messaggio di Bastianini vale doppio.

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