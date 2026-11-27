MotoGP | Ritiro Marc Marquez, la conferenza in DIRETTA
Le dichiarazioni del 10 volte iridato a partire dalle 12:15
di Jessica Cortellazzi27 Novembre, 2026
Conferenza Stampa Marc Marquez Annuncio Ritiro – Amici di Motorionline, siamo in attesa di collegarci con il circuito Ricardo Tormo di Valencia dove alle 12:15, Marc Marquez terrà una Conferenza Stampa straordinaria per annunciare il suo ritiro dalle corse. Seguiteci su questa pagina per ascoltare le dichiarazioni del 10 volte campione del mondo.
12:15 Inizia la conferenza stampa
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