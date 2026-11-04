MotoGP | Jorge Martin proverà a correre in Qatar

Dopo il difficile fine settimana vissuto a Phillip Island, per Jorge Martin sono finalmente arrivate notizie incoraggianti. Il pilota Aprilia, vittima della frattura composta del radio distale del polso destro nella Sprint Race australiana, aveva ottenuto il via libera dei medici per tornare in pista a Sepang, affrontando le FP1 del Gran Premio della Malesia come primo vero banco di prova del suo recupero. Un ritorno atteso e frutto delle intense settimane di lavoro svolte tra terapie e riabilitazione, con l’obiettivo di recuperare la mobilità necessaria per tornare alla guida della RS-GP.

Tuttavia, dopo aver valutato attentamente le proprie condizioni fisiche durante il weekend malese, aveva deciso di fermarsi prima delle qualifiche per non compromettere ulteriormente il percorso di guarigione. Una scelta prudente ma inevitabile, maturata dopo aver constatato come il polso non fosse ancora pronto per sopportare le sollecitazioni di un intero weekend di gara su uno dei circuiti più impegnativi del calendario.

Ora, però, l’orizzonte si sposta verso il Qatar, dove Martin sarà regolarmente presente per tentare un nuovo rientro. Lo spagnolo ha infatti fatto ritorno in patria dopo Sepang per proseguire i trattamenti e accelerare il recupero, con l’obiettivo di presentarsi a Lusail nelle migliori condizioni possibili.

Dichiarazioni Jorge Martin Preview GP Qatar Lusail MotoGP 2026

“È stato un peccato non essere riuscito a proseguire il weekend di Sepang, ma aver avuto la possibilità di provarci è stata già un’impresa. Sono tornato in Spagna per continuare i trattamenti necessari e arrivare in Qatar nelle migliori condizioni possibili. Ora vedremo come risponderà il fisico e, a partire da questo giovedì, inizieremo a lavorare con Aprilia per capire fin dove potremo spingerci.”

Le prossime ore saranno decisive per capire quale sarà il livello di competitività del pilota di Madrid, ma una certezza c’è già: Martin volerà in Qatar e proverà nuovamente a tornare protagonista, lasciandosi alle spalle un finale di stagione condizionato dagli infortuni e guardando con ottimismo al proprio recupero.

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