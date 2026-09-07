MotoGP | Orari TV Sky e TV8 del GP di Misano 2026

Il Mondiale MotoGP arriva a Misano con una classifica che, dopo il Gran Premio di Aragon, è diventata ancora più incerta e spettacolare. Il round spagnolo ha infatti cambiato gli equilibri nella parte alta della graduatoria, riportando prepotentemente Marc Marquez nella lotta per il titolo.

Jorge Martin conserva la leadership del campionato, ma il suo margine si è assottigliato sensibilmente. Il pilota Aprilia è a quota 256 punti, mentre Marc Márquez, autore di un weekend perfetto ad Aragon con la vittoria sia nella Sprint sia nella gara della domenica, è salito al secondo posto con 237 punti. Il distacco tra i due è ora di appena 19 lunghezze.

Alle loro spalle c’è Marco Bezzecchi, protagonista assoluto ad Aragón con la pole position e il terzo posto in gara. Il pilota Aprilia occupa la terza posizione nel Mondiale con 232 punti e si trova quindi a soli cinque punti da Márquez e 24 dalla vetta. Un margine minimo, considerando che alla fine della stagione mancano ancora diversi appuntamenti.

La sensazione è dunque quella di un campionato completamente riaperto. Martin ha ancora il vantaggio di essere davanti a tutti, ma Marquez ha ritrovato il passo e soprattutto la continuità necessaria per tornare a essere una seria minaccia per il titolo. Bezzecchi, dal canto suo, continua a rimanere agganciato alla lotta e arriva a Misano con l’entusiasmo del podio conquistato in Aragón.

E proprio Misano potrebbe rappresentare un passaggio importante nella corsa al Mondiale. Il Gran Premio di San Marino sarà infatti l’occasione per capire se Aragón abbia semplicemente riavvicinato i protagonisti della classifica oppure se abbia definitivamente aperto una nuova fase della stagione, con tre piloti pronti a contendersi ogni punto.

Il margine è ridottissimo e, con Sprint e gara a disposizione, ogni errore può costare caro. Martin dovrà difendere la leadership, Marquez proverà a completare la rimonta e Bezzecchi cercherà di sfruttare il fattore pista di casa per inserirsi definitivamente nella battaglia per il titolo.

Meteo Gp San Marino e della Riviera di Rimini Misano 2026

Al momento le previsioni danno probabilità di pioggia al venerdì mentre per il resto del weekend il tempo dovrebbe essere sereno.

Info Gp Misano MotoGP 2026

La storia del circuito di Misano parte dal 1972 quando venne costruito e iniziò ad ospitare il Gran Premio di Italia. E’ tornato nel calendario del Motomondiale solo nel 2007 dopo importanti modifiche tra cui l’inversione di marcia. L’attuale configurazione misura 4.2 km e conta 6 curve a sinistra e 10 a destra. Il maggior numero di vittorie è di Marc Marquez con sei successi, mentre Valentino Rossi Jorge Lorenzo sono a quota tre

Orari Gp San Marino e della Riviera di Rimini MotoGP Misano MotoGP 2026

Giovedì 10 settembre

Conferenza Stampa MotoGP 16:00

Venerdì 11 settembre

Prove Libere 1 Moto3 09:00-09:35

Prove Libere 1 Moto2 09:50-10:30

Prove Libere 1 MotoGP 10:45-11:30

Prove Moto3 13:15-13:50

Prove Moto2 14:05-14:45

Prove MotoGP 15:00-16:00

Sabato 12 settembre

Prove Libere 2 Moto3 08:40-09:10

Prove Libere 2 Moto2 09:25-09:55

Prove Libere 2 MotoGP 10:10-10:40

Q1 MotoGP 10:50-11:05

Q2 MotoGP 11:15-11:30

Q1 Moto3 12:45-13:00

Q2 Moto3 13:10-13:25

Q1 Moto2 13:40-13:55

Q2 Moto2 14:05-14:20

Sprint Race MotoGP 15:00 (13 giri)

Domenica 13 settembre

Warm – Up MotoGP: 09:40 – 09:50

Gara Moto3: 11:00

Gara Moto2: 12:15

Gara MotoGP: 14:00 (27 giri)

Dove vedere il Gp di San Marino e della Riviera di Rimini a Misano

Tutte le sessioni saranno in diretta sul canale Sky MotoGP, e verranno trasmesse in streaming sulla piattaforma SkyGo e NowTv. Su TV8 sarà trasmessa la diretta delle qualifiche e della Sprint al sabato e anche delle gare domenicali. Diretta testuale, news e aggiornamenti in tempo reale anche sul nostro sito, MotoGrandPrix.

Foto: Michelin