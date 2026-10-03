MotoGP | Gp Giappone, gli highlights della Sprint Race [VIDEO]

Marc Marquez ha conquistato una netta vittoria nella Sprint Race del Gran Premio del Giappone a Motegi, al termine di una gara ricca di episodi e colpi di scena. Il pilota Ducati ha preso subito il comando alla partenza, superando Jorge Martin, e da quel momento ha costruito progressivamente il proprio vantaggio fino alla bandiera a scacchi.

Alle sue spalle, però, la lotta è stata decisamente più movimentata. Jorge Martin, scattato dalla pole position, ha provato a tenere il passo di Marquez nelle prime fasi, mentre Enea Bastianini si è inserito nella battaglia per il podio con Marco Bezzecchi.

Incidente al primo giro

Uno dei momenti più delicati è arrivato già nelle prime fasi della Sprint. Alex Marquez è entrato in contatto con Pedro Acosta e Fabio Di Giannantonio alla curva 3, provocando la caduta di tutti e tre i piloti. Per il pilota Gresini è arrivata anche una doppia Long Lap Penalty da scontare nella gara della domenica.

Davanti, intanto, Marc Marquez continuava a imporre il proprio ritmo. Martin ha mantenuto la seconda posizione per gran parte della gara, mentre Bastianini è riuscito a portarsi alle sue spalle e a mettere pressione al pilota Aprilia.

Il finale cambia tutto

Negli ultimi giri la lotta per il podio si è accesa. Martin ha iniziato a perdere terreno a causa del calo di grip al posteriore e Bastianini si è avvicinato, con Diogo Moreira pronto ad approfittare della situazione. Il colpo di scena è arrivato proprio all’ultimo giro: sia Martin sia Bastianini hanno oltrepassato i limiti della pista, toccando il verde in uscita di curva. Entrambi sono stati penalizzati con una posizione di retrocessione.

Così Moreira, che aveva tagliato il traguardo alle spalle dei due rivali, è salito al secondo posto conquistando il primo podio della carriera in MotoGP e il primo podio Sprint per un pilota brasiliano. Martin è quindi terzo, mentre Bastianini chiude quarto. Marc Marquez porta a casa altri punti pesanti per il Mondiale e si porta a sette punti da Martin in classifica.



