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SBK | Gp Magny-Cours Superpole Race: Nicolò Bulega vince anche la Tissot Superpole Race e si avvicina alla conquista del titolo

Con la vittoria della Superpole Race, Nicolò Bulega compie un ulteriore passo avanti verso la conquista del titolo

di Alex Ricci6 Settembre, 2026
SBK | Gp Magny-Cours Superpole Race: Nicolò Bulega vince anche la Tissot Superpole Race e si avvicina alla conquista del titoloSBK | Gp Magny-Cours Superpole Race: Nicolò Bulega vince anche la Tissot Superpole Race e si avvicina alla conquista del titolo

È di Nicolò Bulega (Aruba.it Racing – Ducati) la Tissot Superpole Race con la quale compie un ulteriore passo avanti verso la conquista del titolo nel Campionato del Mondo Superbike. Partito in testa, il pilota emiliano ha mantenuto il comando, mentre Iker Lecuona (Aruba.it Racing – Ducati) si è avvantaggiato della seconda posizione su Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team), per poi andare all’attacco. Superato anche Bulega, lo spagnolo ha provato più volte a resistere agli arrembaggi del leader della classifica, finendo lungo. Spalancata la porta, il suo compagno si è rimesso saldamente in testa, allungando.

Bulega taglia per primo il traguardo e si regala la venticinquesima vittoria in stagione. Secondo Lucuona e terzo Yari Montella (Barni Spark Racing Team), dopo la caduta di Sam Lowes, che trasportato al centro medico, in Gara 2 partirà dalla decima casella dello schieramento.

Superbike Gp Magny-Cours Superpole Race results; Starting grid Race 2:

1. Nicolò Bulega (Aruba.it Racing – Ducati)
2. Iker Lecuona (Aruba.it Racing – Ducati) +2.073
3. Yari Montella (Barni Spark Racing Team) +5.400
4. Alberto Surra (Motocorsa Racing) +6.773
5. Alex Lowes (bimota by Kawasaki Racing Team) +7.325
6. Tommy Bridewell (Superbikes Advocates) +10.269
7. Lorenzo Baldassarri (Team GoEleven) +12.775
8. Remy Gardner (GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team) +14.518
9. Xavi Vierge (Pata Maxus Yamaha) +14.891

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