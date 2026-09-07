SBK | Gp Magny-Cours Gara 2: Bulega stravince anche Gara 2, i soliti noti Lecuona e Montella sul podio

L’ascesa inarrestabile di Nicolò Bulega (Aruba.it Racing – Ducati) culmina con la vittoria in Gara 2 del Round Acerbis di Francia, valevole per il Campionato del Mondo MOTUL FIM Superbike. A Magny-Cours, il ducatista allunga ulteriormente la propria serie di vittorie, tagliando il traguardo con più di cinque secondi di vantaggio sul solito Iker Lecuona (Aruba.it Racing – Ducati), seguito da Yari Montella (Barni Spark Racing Team), per il più classico dei podi di quest’anno.

Scattato dalla pole position, Bulega conduce la gara e comincia ad allungare nonostante il tallonamento dal compagno di box Lecuona. In pochi giri Alberto Surra (Motocorsa Racing) è terzo, ma si fa superare da Yari Montella (Barni Spark Racing Team) che non molla la posizione fino al taguardo. Diversi gli attacci al pilota di Motocorsa, ma dopo il tentativo andato a vuoto da parte di Alex Lowes (bimota by Kawasaki Racing Team) che cade, va a segno il sorpasso di Lorenzo Baldassarri (Team GoEleven) che chiude quarto. Sesto Àlvaro Bautista (Barni Spark Racing Team), capace di resistere agli attacchi di Tom Bridewell (Superbike Advocates) che cade nel finale e si ritrova con un sospetto trauma cranico e bandiera rossa per tutti a due tornate dal termine.

Settimo posto per Garrett Gerloff (Kawasaki WorldSBK Team) con l’unica “verdona” di Akashi, mentre si classifa ottavo Xavi Vierge (Pata Maxus Yamaha), davanti ad Axel Bassani (bimota by Kawasaki Racing Team). Decimo Remy Gardner (GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team), seguito da Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team) e Danilo Petrucci (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team) in rimonta. Con solo quindici piloti all’arrivo, concludono la corsa Alex Lowes, Somkiat Chantra (Honda HRC) e un poco convincente Miguel Oliveira (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team), penalizzato di tre secondi per infrazione del tracciato.

Superbike Gp Magny-Cours, classifica piloti dopo 9 round:

_1. 553 pts. Nicolò Bulega (Aruba.it Racing – Ducati)

_2. 407 pts. Iker Lecuona (Aruba.it Racing – Ducati)

_3. 247 pts. Yari Montella (Barni Spark Racing Team)

_4. 201 pts. Alex Lowes (bimota by Kawasaki Racing Team)

_5. 198 pts. Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team)

_6. 171 pts. Lorenzo Baldassarri (Team Goeleven)

_7. 169 pts. Axel Bassani (bimota by Kawasaki Racing Team)

_8. 126 pts. Garrett Gerloff (Kawasaki WorldSBK Team)

_9. 120 pts. Alberto Surra (Motocorsa Racing)

10. 119 pts. Àlvaro Bautista (Barni Spark Racing Team)