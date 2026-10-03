MotoGP | GP Giappone, Sprint Race agrodolce per Bastianini

Enea Bastianini aveva assaporato un ottimo podio nella Sprint di Motegi, ma la gioia è durata soltanto pochi minuti. Il pilota italiano ha tagliato il traguardo al terzo posto, al termine di una gara solida e combattuta, ma è stato poi retrocesso di una posizione per aver oltrepassato il limite della pista andando sul verde.

Bastianini deve quindi accontentarsi del quarto posto ufficiale, un risultato che resta comunque positivo considerando il settimo posto conquistato in qualifica e il ritmo mostrato durante la Sprint.

Bastianini torna a lottare davanti

Il pilota italiano ha disputato una gara consistente, rimanendo competitivo dall’inizio alla fine e riuscendo a inserirsi nella lotta per il podio. Una prestazione che gli permette di guardare con maggiore fiducia anche alla gara lunga di domani.

“Ero un po’ frustrato… ma per il resto sono abbastanza contento perché sono stato solido dall’inizio alla fine della gara e sono andato bene anche in qualifica”, ha raccontato Bastianini al termine della Sprint.

Il terzo posto conquistato in pista aveva un significato particolare per il pilota italiano, che ha sottolineato quanto fosse bello tornare a lottare nelle posizioni di vertice.

“Sono abituato a vedere tanti piloti davanti a me sulla griglia! Ma oggi ero in terza fila ed è stato molto bello essere di nuovo davanti a lottare per qualcosa di positivo. Spero che questo possa essere il primo passo per il resto del campionato. Le mie gomme erano così così alla fine, non così male come quelle degli altri, e domani penso che sarebbe rischioso utilizzare la morbida. Dovremo parlarne per capire quale sarà la scelta migliore”.

La penalità ha trasformato un podio conquistato in pista in un quarto posto ufficiale, ma la prestazione di Motegi lascia comunque a Bastianini un segnale incoraggiante. Domani, nella gara lunga, l’obiettivo sarà provare a confermare il passo mostrato nella Sprint e tornare a giocarsi le posizioni che contano.

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