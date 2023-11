MotoGP | Gp Qatar Gara, Marc Marquez: “Dietro a Martin nessuno si sentiva a proprio agio”

GP Qatar MotoGP 2023 Repsol Honda – Marc Marquez ha chiuso il Gran Premio del Qatar, 19esima tappa della MotoGP 2023, in undicesima posizione.

In seguito alla gara, Marquez esprime la sua soddisfazione per un fine settimana che ha superato le aspettative, ottenendo punti. Durante la gara, Marquez ha trascorso gran parte del tempo dietro a Martin, sottolineando le difficoltà condivise da molti piloti sul tracciato. Pur riconoscendo l’importanza dei punti guadagnati, Marquez rivela il suo sguardo verso il prossimo appuntamento a Valencia, anticipando un fine settimana emozionante e impegnativo. La determinazione del campione spagnolo resta al 100%, concentrata su un continuo lavoro e la volontà di lottare fino all’ultimo giro.

Dichiarazioni Marc Marquez Gara GP Qatar MotoGP 2023

“Sono contento del nostro fine settimana, è stato solido e siamo riusciti a raggiungere alcuni punti salienti quando pensavamo che avremmo faticato di più. Abbiamo trascorso gran parte della gara dietro a Martin, non credo che nessuno di noi si sentisse del tutto a proprio agio, a dire il vero. Ma abbiamo ottenuto qualche punto in più e ora ci prepariamo per andare a Valencia per quello che sarà un fine settimana molto impegnativo ed emozionante. Come sempre, il nostro focus è al 100% per continuare a lavorare e lottare fino all’ultimo giro”.

