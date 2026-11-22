Marc Marquez è Campione del mondo MotoGP 2026. Il pilota spagnolo ha conquistato il suo ottavo titolo nella classe regina, il decimo iridato della carriera, chiudendo all’ottavo posto il Gran Premio del Portogallo a Portimao. Un risultato che consegna alla Ducati un’altra pagina di storia e rappresenta anche la risposta più significativa a chi aveva criticato la decisione di puntare sul numero 93.

Proprio su questo aspetto si è soffermato Gigi Dall’Igna, direttore generale di Ducati Corse, che ha tracciato un bilancio della stagione e del percorso compiuto dalla Casa di Borgo Panigale. Le sue parole raccontano le difficoltà attraversate dalla squadra, ma soprattutto la soddisfazione per una reazione che ha permesso di ribaltare una situazione diventata particolarmente complicata.

“Ad un certo punto della stagione, tutti ci davano per morti. Il fatto di essere resuscitati così bene è stato veramente bello”, ha raccontato Dall’Igna.

Una dichiarazione che descrive perfettamente il percorso di Marquez, protagonista di una rimonta straordinaria dopo essere arrivato al Gran Premio d’Italia con 102 punti di ritardo dal leader della classifica. Il campione spagnolo ha saputo recuperare terreno nella seconda parte del campionato, fino a conquistare matematicamente il titolo proprio in Portogallo.

Dall’Igna: “Con Marquez abbiamo dimostrato di aver fatto bene”

La scelta di ingaggiare Marc Marquez aveva generato parecchie discussioni. Affidare al pilota spagnolo una Desmosedici ufficiale significava puntare su un campione reduce da stagioni complicate, ma anche accettare il rischio di una decisione che non aveva convinto tutti.

Oggi, con il titolo mondiale in tasca, Dall’Igna può rivendicare quella scelta e sottolineare quanto fosse importante dimostrare la validità del progetto.

“Avere Marc è stata una scelta criticata da tanti. Il fatto di aver dimostrato che abbiamo fatto bene è una cosa importante”.

Il successo di Marquez rappresenta infatti una conferma del lavoro svolto da Ducati e della fiducia riposta nel pilota spagnolo. Il numero 93 ha conquistato il suo secondo Mondiale consecutivo con la Casa di Borgo Panigale, completando una delle rimonte più importanti della storia della MotoGP.

Ducati insegue Aprilia nel Mondiale Costruttori

La festa per il titolo piloti non cancella però un altro obiettivo ancora da raggiungere. Dall’Igna ha ribadito la propria attenzione nei confronti del Mondiale Costruttori, distinguendolo dalla classifica riservata ai team.

“Il campionato costruttori è importante, non considero il campionato team”.

In questa speciale classifica Ducati deve fare i conti con una Aprilia particolarmente competitiva, capace di imporsi anche nella gara di Portimao con Marco Bezzecchi davanti a Jorge Martin e Raul Fernandez. La Casa di Noale si trova davanti con un buon margine, ma il dirigente Ducati non intende rinunciare alla possibilità di recuperare.

“Aprilia è davanti con un buon margine, ma ce la metteremo tutta per portarlo dalla nostra parte”.

Dall’Igna ha inoltre riconosciuto i meriti degli avversari, sottolineando il lavoro svolto nello sviluppo della moto.

“Gli altri hanno lavorato bene, noi abbiamo sviluppato quello che potevamo in questi anni, avevamo delle limitazioni, ma il dato di fatto è che altri hanno lavorato bene e devo fargli i complimenti per aver sviluppato una bella moto”.

Ducati, sei moto nella prossima stagione: quattro ufficiali

Lo sguardo è già rivolto anche al prossimo campionato. Dall’Igna ha anticipato che Ducati potrà contare su quattro moto ufficiali e altre due appartenenti a uno scalino tecnico inferiore.

“Abbiamo quattro moto ufficiali il prossimo anno e due moto di uno scalino più basso. Il primo anno sarà di evoluzione continua e decideremo strada facendo come gestirle”.

Una gestione che verrà quindi definita progressivamente, seguendo l’evoluzione del progetto tecnico. Intanto Ducati può celebrare il trionfo di Marc Marquez, arrivato al termine di una stagione nella quale la squadra è riuscita a rialzarsi quando sembrava aver perso terreno. La scelta del numero 93, oggi, ha trovato la sua consacrazione più importante.



