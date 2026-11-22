Marc Marquez non si limita a rientrare tra i piloti più Titolati della storia, ma è anche uno di coloro che hanno maggiormente inciso su un’intera “era” grazie al proprio estro, a un modo di guidare inconfondibile e alla forza di rimettersi in piedi dopo ogni ostacolo. Dal debutto nel Motomondiale fino alle affermazioni nella Top Class, attraverso successi indimenticabili, sfide divenute mitiche e svolte che hanno segnato il suo percorso, il fuoriclasse iberico ha firmato capitoli memorabili del mondo delle moto.

Il filmato ripercorre i momenti chiave del suo straordinario cammino sulle due ruote. Una sorta di lungometraggio dedicato al percorso di Marquez, narrato tramite fotogrammi, traguardi e sensazioni che hanno scandito la sua scalata fino alla vetta iridata. Dai primi allori ottenuti nelle classi minori fino alle stagioni di egemonia nella classe regina, includendo anche gli stop fisici che hanno messo alla prova tempra e tenacia.

Un racconto costruito su doti naturali fuori dal comune, audacia e inclinazione ad andare oltre i confini del possibile, fattori che hanno reso il nativo di Cervera una delle figure di maggior peso nell’evoluzione recente degli sport motoristici. Un itinerario che consente di riattraversare gli istanti più simbolici di un’impresa fuori dal comune e di cogliere il motivo per cui il nome di Marc Márquez figuri già adesso accanto a quello dei più grandi miti della storia.





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