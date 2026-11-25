Si chiude prima del previsto il lungo capitolo che ha legato Pecco Bagnaia alla Ducati. Il pilota piemontese non prenderà parte all’ultimo Gran Premio della stagione a Valencia, rinunciando così al saluto in pista con la Desmosedici prima dell’atteso passaggio all’Aprilia per il 2027.

Dopo aver saltato anche il precedente appuntamento di Portimao, Bagnaia non è riuscito a recuperare completamente dai problemi fisici riportati in seguito all’incidente avvenuto in Qatar. Gli ultimi controlli medici hanno infatti consigliato prudenza, escludendo il numero uno dalla gara conclusiva dell’anno e mettendo definitivamente la parola fine alla sua esperienza agonistica con i colori della casa di Borgo Panigale.

A sostituirlo nel Team ufficiale Ducati sarà ancora una volta Iker Lecuona, già schierato in Portogallo e chiamato a raccogliere l’eredità del campione piemontese nell’ultimo weekend della stagione. Per Bagnaia si tratta di una chiusura dal sapore amaro, lontano dalla pista e dal pubblico che lo ha accompagnato durante una delle parentesi più vincenti della sua carriera.

L’avventura tra Bagnaia e Ducati resterà comunque una delle più importanti dell’era moderna della MotoGP. Dopo gli esordi nella classe regina con il Pramac Racing, il #63 è diventato il punto di riferimento del progetto Ducati, contribuendo in maniera decisiva al dominio della Desmosedici negli ultimi anni prima dell’arrivo di Marc Marquez. Due Titoli Mondiali MotoGP conquistati nel 2022 e nel 2023, risultati che lo hanno consacrato tra i piloti più vincenti della storia recente del marchio italiano.

Nel corso del suo percorso in Top Class, Bagnaia ha collezionato successi, pole position e podi che hanno segnato un’epoca per la Ducati. Numeri impressionanti che raccontano il valore di un rapporto tecnico e sportivo capace di riportare stabilmente la moto di Borgo Panigale al vertice del Motomondiale.

A Valencia non mancherà comunque l’occasione per salutare il Team e le persone con cui ha condiviso tante stagioni. Pur senza scendere in pista, Bagnaia dovrebbe infatti essere presente nel paddock per congedarsi dalla squadra prima di iniziare una nuova e affascinante avventura con Aprilia, pronta ad accoglierlo come uomo simbolo del proprio progetto per il futuro.

Dichiarazioni Pecco Bagnaia Vs Ducati

“Ti ho amata follemente, fin dal primo giorno. Ti ho dedicato tutti i miei sogni. Regaliamoci un’ultima settimana, solo io e te. Grazie, per sempre”

Il messaggio risale a due giorni fa, quando il tre volte iridato sperava di poter tornare in sella per l’ultimo saluto ad una moto che lo ha accompagnato sin dal suo esordio in Top Class, anche se il primo “assaggio” era avvenuto con la Desmosedici del Team Aspar.

Tutto era nato da una scommessa fatta con Gino Borsoi, allora Direttore Sportivo del Team Aspar, con due vittorie con la Mahindra nella classe Moto3, avrebbe provato la Ducati MotoGP. Pecco aveva vinto ad Assen e a Valencia e la promessa era stata mantenuta. Nove i giri percorsi allora e la sorpresa non solo dalla potenza, ma anche dall’impianto frenante di una MotoGP.

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