Il GP di Valencia chiude ufficialmente la stagione 2026 e coincide con un momento significativo per il Pertamina Enduro VR46 Racing Team: il round conclusivo al Circuit Ricardo Tormo sarà infatti l’ultima apparizione con i colori della squadra per Fabio Di Giannantonio e Franco Morbidelli.

Di Giannantonio si presenta all’ultimo appuntamento dell’anno occupando la sesta posizione della classifica iridata con 298 punti. L’obiettivo è chiaro: entrare nella Top 5 del campionato, traguardo che dista soltanto 11 lunghezze. Dopo aver mostrato continuità e competitività per gran parte della stagione, Fabio cercherà di confermarsi protagonista anche sul tracciato valenciano, dove nel 2025 riuscì a salire sul podio sia nella Sprint Race sia nella gara lunga. Il terzo posto conquistato lo scorso anno rappresenta attualmente il suo miglior risultato in MotoGP, mentre il secondo posto ottenuto in Moto2 nel 2021 resta il miglior piazzamento in carriera sul circuito spagnolo.

Sarà un fine settimana speciale anche per Morbidelli, pronto a disputare la sua ultima gara con il team prima di salutare la MotoGP. Franco arriva a Valencia al sedicesimo posto della classifica generale con 71 punti e vuole concludere questa esperienza nel migliore dei modi su una pista che gli ha regalato grandi soddisfazioni. Sul Ricardo Tormo ha infatti conquistato un terzo e un secondo posto in Moto2 nelle stagioni 2016 e 2017, oltre al successo ottenuto in MotoGP nel 2020.

Dichiarazioni Fabio di Giannantonio Preview GP Valencia MotoGP 2026

“Arriviamo a Valencia per l’ultima gara della stagione e la mia ultima con il mio team. Sono già commosso per questa avventura che terminerà questo fine settimana. Con questa squadra c’è stato molto affetto e già sento le lacrime arrivare per quando li saluterò. Ad ogni modo, ci vogliamo divertire nel nostro ultimo weekend, daremo il massimo e proveremo a terminare questa avventura con un grande risultato che ci permetta di entrare nella lotta per la Top5 in classifica.”

Dichiarazioni Franco Morbidelli Preview GP Valencia MotoGP 2026

“Torniamo in pista e lo facciamo per l’ultima volta quest’anno. Arriviamo a Valencia, che è una pista dove sono sempre andato molto bene. L’anno scorso non ho potuto disputare la gara per un incidente alla partenza; perciò, sono molto entusiasta di tornare qui e non vedo l’ora di correre per potermi rifare dell’assenza del 2025. Saremo pronti a dare il massimo, come sempre, anche in quest’ultimo capitolo della nostra avventura.”

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