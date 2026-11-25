Con il Gran Premio di Valencia cala il sipario sul Mondiale MotoGP 2026, ultimo appuntamento di una stagione intensa e ricca di colpi di scena. Sul tracciato Ricardo Tormo gli occhi saranno inevitabilmente puntati su Marc Marquez, fresco vincitore del decimo Titolo iridato.

Con il Titolo Piloti in tasca, resta ancora aperta una sfida di enorme importanza: quella riservata ai Costruttori, con Ducati chiamata a difendere il proprio prestigio fino all’ultima bandiera a scacchi e al momento in ritardo di 9 punti sull’Aprilia.

Il circuito di Valencia rappresenta da sempre un terreno favorevole per la casa di Borgo Panigale. Nel corso degli anni la Desmosedici ha saputo costruire un rapporto speciale con questo tracciato, collezionando successi che hanno segnato diverse epoche della MotoGP.

Indimenticabile la vittoria di Troy Bayliss nel 2006, quando l’australiano compì una delle imprese più straordinarie della storia recente del motociclismo. A quella affermazione seguirono il trionfo di Casey Stoner nel 2008, la vittoria di Andrea Dovizioso nel 2018 e quelle conquistate da Pecco Bagnaia nel 2021 e nel 2023, risultati che testimoniano la competitività della moto di Borgo Panigale tra queste curve.

L’appuntamento valenciano sarà però soprattutto una grande celebrazione per Marquez. Il pilota spagnolo arriva infatti da un trionfale weekend in Portogallo, dove ha messo in mostra tutta la propria esperienza e maturità. In un momento delicato della stagione, con la pressione del Titolo sempre più vicina al suo culmine, è riuscito a gestire perfettamente emozioni, aspettative ed energie, centrando il risultato necessario per conquistare l’ottavo titolo della sua carriera nella classe regina, decimo in carriera.

Nonostante la soddisfazione per il mondiale appena conquistato, il fuoriclasse di Cervera non ha alcuna intenzione di abbassare la guardia. L’obiettivo immediato rimane quello di chiudere la stagione con un altro risultato di prestigio su una pista che storicamente si adatta bene alle sue caratteristiche di guida. Vincere o salire sul podio davanti al pubblico spagnolo rappresenterebbe il modo migliore per concludere un’annata già memorabile.

Una volta terminato il Gran Premio, però, i festeggiamenti lasceranno immediatamente spazio al lavoro. Il martedì successivo alla gara prenderanno infatti il via i test ufficiali post-stagione, un appuntamento fondamentale per impostare il futuro. Team e piloti inizieranno a raccogliere dati preziosi e a valutare le prime evoluzioni tecniche in vista del prossimo campionato. Per Marquez e la sua squadra sarà il primo vero passo verso una nuova avventura, perché il 2027, seppur ancora distante sulla carta, è già iniziato con le nuove 850cc gommate Pirelli.

Dichiarazioni Marc Marquez Preview GP Valencia MotoGP 2026

“Tornare in pista da Campione del Mondo è davvero speciale, soprattutto qui a Valencia, su una pista che mi piace molto e dove in passato sono sempre riuscito a essere forte. Ci saranno tanti tifosi, sarà un gran finale! L’obiettivo è chiudere al meglio questa stagione: in Portogallo, scherzando con i ragazzi del Team, dicevo che, per la paura di cadere ancora, non ho praticamente corso, quindi qui vogliamo rifarci e fare bene. Abbiamo ancora un ultimo traguardo da raggiungere per il 2026, ovvero il Titolo Costruttori, che per Ducati è molto importante, prima di iniziare a pensare al 2027, già a partire dal test della prossima settimana.”

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