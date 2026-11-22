Marco Bezzecchi saluta Portimao soddisfatto e certo di aver vissuto uno dei fine settimana più brillanti dell’intero Campionato.

Il portacolori dell’Aprilia ha portato a casa un ottimo risultato al termine di una corsa tirata, animata fin dai primi giri da duelli decisi e qualche carenata, mettendo in mostra sia un gran passo che una notevole lucidità tattica. Grazie a questo esito, il pilota riminese si presenterà all’ultima tappa della stagione potendo ancora giocarsi alla pari con Jorge Martin il secondo posto nella classifica generale.

Non poteva mancare un pensiero al Mondiale vinto da Marc Marquez e il “Bez gli ha voluto fare i complimenti con la speranza che il prossimo anno possa ancora battagliare e perchè no battere il dieci volte iridato. Bezzecchi ha speso parole di grande stima nei confronti dello spagnolo, definendolo uno dei più grandi piloti della storia del motociclismo e riconoscendo come il confronto diretto con un Campione del suo calibro rappresenti uno stimolo fondamentale per continuare a migliorare e puntare sempre più in alto. Ecco cosa ha detto ai microfoni di Sky Sport MotoGP.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Gara GP Portogallo Portimao MotoGP 2026

“Sono molto contento. È stata una splendida giornata e, più in generale, un ottimo fine settimana, perché mi sono sempre sentito a mio agio sulla moto. Finalmente qui a Portimao sono riuscito a esprimermi su buoni livelli sia sabato sia domenica, colmando ciò che mi era mancato nei precedenti appuntamenti in trasferta. Oggi abbiamo anche lottato un po’, con due o tre carenate date e ricevute all’inizio: è stato davvero bellissimo.”

La lotta in classifica generale con Martin per il secondo posto

“Sicuramente è un risultato importante: alla fine è sempre meglio arrivare secondi piuttosto che terzi, quindi è un traguardo che conta molto, sia per me sia per Jorge (Martin). Sarà una bella sfida. Anche oggi abbiamo dato vita a una bella battaglia e a Valencia sarà sicuramente lo stesso. Cercheremo di rimanere concentrati per fare un buon lavoro fin dal venerdì, costruendo subito una buona velocità per poi giocarcela in gara, comunque vada.”

La maturità nella gestione del weekend e della gara

“Oggi è stata una bella gara: ero consapevole di essere veloce, quindi sono rimasto molto tranquillo nelle fasi iniziali per poi risalire gradualmente. Nel corso della stagione ci sono state occasioni in cui sono riuscito a gestire meglio le situazioni e altre in cui ho fatto più fatica. Cerchiamo sempre di trarre insegnamenti positivi anche dai momenti difficili per continuare a migliorare e tornare a lottare al vertice, a partire da Valencia e poi in vista del prossimo anno.”

Il commento sul titolo di Márquez e la sfida tra Aprilia e Ducati

“Come ha già dimostrato tante volte in carriera e oggi una volta di più, Marc è uno dei più grandi piloti nella storia di questo sport. Poter battagliare con lui è per me motivo di grande orgoglio. Ovviamente non è semplice perché è un avversario fortissimo, ma credo che confrontarmi con lui sia lo stimolo migliore per continuare a crescere. Spero di riuscire a sfruttare questa rivalità a mio vantaggio. Gli ho già fatto i miei complimenti prima e glieli rinnoverò con calma più tardi: merita questo titolo. Bravi lui e tutta la sua squadra.”

Numeri Aprilia GP Portogallo MotoGP 2026

Tripletta Aprilia a Portimao

* È la quinta tripletta stagionale per Aprilia dopo Le Mans, Assen, Silverstone, Mandalika

* ⁠8^ vittoria stagionale per Aprilia Racing

* ⁠10^ vittoria stagionale di una RS-GP26

* ⁠Grazie alla vittoria odierna, Aprilia Racing raggiunge quota 312 successi nel Motomondiale, consolidando il primato di costruttore europeo più vincente

* ⁠Grazie al risultato odierno, Aprilia torna al primo posto nella classifica costruttori, salendo a quota 598 punti (+9 sul primo degli inseguitori)

Marco Bezzecchi vince il GP del Portogallo

* 7^ vittoria stagionale (dopo Buriram, Goiânia, Austin, Mugello, Mandalika, Lusail)

* ⁠13^ vittoria in top-class in carriera

* ⁠13° podio stagionale e 31° podio in top-class in carriera

* Per la prima volta in stagione, Bezzecchi ha ottenuto una doppietta sprint-GP. A ciò si aggiunge la pole position e il nuovo record assoluto della pista (1:37.201), stabilito in Q2

Foto: Michelin

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