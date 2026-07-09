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MotoGP | GP Sachsenring: Conferenza Stampa in DIRETTA

Le dichiarazioni dei piloti presenti alla press del giovedì

di Jessica Cortellazzi9 Luglio, 2026
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Amici di Motorionline, buon pomeriggio! Siamo in attesa di collegarci con il circuito del Sachsenring dove, a partire dalle 16, si terrà la Conferenza Stampa del Gran Premio di Germania. Seguiteci su questa pagina per non perdervi le dichiarazioni dei protagonisti.

DIRETTA CONFERENZA STAMPA GP GERMANIA DALLE 16

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