MotoGP | GP Sachsenring: Conferenza Stampa in DIRETTA
Le dichiarazioni dei piloti presenti alla press del giovedì
di Jessica Cortellazzi9 Luglio, 2026
Amici di Motorionline, buon pomeriggio! Siamo in attesa di collegarci con il circuito del Sachsenring dove, a partire dalle 16, si terrà la Conferenza Stampa del Gran Premio di Germania. Seguiteci su questa pagina per non perdervi le dichiarazioni dei protagonisti.
DIRETTA CONFERENZA STAMPA GP GERMANIA DALLE 16
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